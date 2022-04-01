مواعيد دوام الجوازات السعودية في شهر رمضان 1443

مواعيد دوام الجوازات السعودية في شهر رمضان ، مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية هي إدراة تابعة لوزارة الداخلية السعودية وتقوم بإدارة وتنظيم طلبات الإقامة في المملكة السعودية، كما تقدم خدمات القدوم والمغادرة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو خارجها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بإصدار جوازات السفر السعودية، وهى مثل كافة الهيئات تختلف مواعيدها شهر رمضان الكريم عن الأيام العادية طوال السنة، نظرًا لمراعاة ساعات الصيام للموظفين العاملين بالهيئة والأشخاص المتقدمين، وفى هذه السطور نوضح للمسافرين مواعيد دوام الجوازات السعودية في شهر رمضان وفى الأيام العادية والمواعيد الخاصة بفرع مكة المكرمة الذي يشمل طلبات سفر الحجاج والمعتمرين من كل مكان.

مواعيد دوام الجوازات السعودية في شهر رمضان والأيام العادية

مواعيد عمل الموظفين في إدارة الجوازات بالمملكة تحددها هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل مكاتب الجوازات بالمملكة السعودية في أيام العام العادية بداية من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتنتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتمتد هذه المواعيد من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، على أن تكون الإجازة الأسبوعية هي يومي الجمعة والسبت.

أما في شهر الصيام فتختلف مواعيد دوام الجوازات السعودية في شهر رمضان، حيث يتم تقليص ساعات العمل إلى خمس ساعات يوميًا مراعاة لظروف الصيام، ويبدأ العمل في الإدارة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، مع الاستمرار في الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الجدير بالذكر أن فرع المديرية العامة للجوازات بمدينة مكة المكرمة له النصيب الأكبر في عدد ساعات العمل حتى في الأيام العادية وذلك لكي يستوعب الإقبال الكبير والتزاحم الكثيف في الطلبات من المسافرين الوافدين من شتى بقاع الأرض ومتقدمين بأوراقهم لأداء شعائر الحج والعمرة المقدسة، ويعمل فرع مكة المكرمة في الأيام العادية من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا بداية من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، وتكون الإجازة الأسبوعية هي يومي الجمعة والسبت.

طريقة التواصل مع إدارة الجوازات

توفر الإدارة العديد من وسائل التواصل لتلقى الاستفسارات حول مواعيد دوام الجوازات السعودية في شهر رمضان وغيرها من الأسئلة التي قد يحتاج المتقدمين لمعرفتها، وفيما يلي أرقام التواصل: