موعد نزول حافز بعد مؤهل 1443 وشروط الأهلية

موعد نزول حافز بعد مؤهل وشروط الأهلية ، برنامج حافز هو أحد البرامج الوطنية التي تخضع لرعاية هيئة الموارد البشرية السعودية، وهو أحد البرامج المتميزة التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، البرنامج يدعم الشباب للبحث عن فرص عمل مناسبة تكافئ قدراتهم، ويقدم لهم الدعم المالي تحت مسمى حافز البحث عن العمل ثم يمكن للمتدرب الحصول على حافظ آخر وهو حافز صعوبة البحث عن العمل وذلك من أجل إعانته على تعزيز قدراته ورفع مستوى خبرته، كما يشمل البرنامج تقديم الدورات التدريبية، ويبحث الكثير من الشباب اليوم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج عن موعد نزول حافز بعد مؤهل.

ما هي مراحل نزول حافز بعد مؤهل؟

يشمل نزول حافز بعد مؤهل على ثلاث مراحل ولكل مرحلة فترة زمنية حتى يتم تنظيم الطلبات وترتيبها حسب الاستحقاق والأولوية، والمراحل هي:

مرحلة التقديم: وهي المرحلة التي يسجل فيها المتقدم بياناته على موقع حافز وتستغرق مده شهر حتى يتم فرز الطلبات وتنسيقها. مرحلة الالتحاق: وفيها يتم تنبيه المتقدم أنه تم قبول التحاقه في البرنامج وتستغرق ثلاثة أشهر، يتم خلالها خضوع المتدرب لعدة امتحانات لتحديد قدراته وكفائته. مرحلة التأهيل: وهي المرحلة النهائية وفيها يتم تبليغ المتقدم أنه تم قبوله في البرنامج ويستطيع الحصول على الدعم المالي الذي قيمته 1500 ريال سعودي خلال الأربع شهور الأولى، ولا يقتصر دور البرنامج على نزول حافز بعد مؤهل وإنما يشمل تقديم له الدورات وخدمات أخرى عديدة يشملها البرنامج.

كيف يتم التسجيل في برنامج حافز الحصول على العمل؟

الالتحاق بالبرنامج يكون من خلال الموقع الإلكتروني تسجيل برنامج حافز يقوم المتقدم بالدخول إلى نافذة تسجيل طلب جديد داخل الموقع، ومنها عليه كتابة كل البيانات الشخصية التي يطلبها البرنامج وهي تشمل اسمه وجنسيته وتاريخ ميلاده ورقم هويته الشخصية والبريد الإلكتروني الخاص به. بعدها يصل للمتقدم رسالة تأكيدية على عنوان البريد الإلكتروني الذي سجله تفيد بنجاح عملية التسجيل.

ما هي شروط القبول لدى برنامج حافز العمل

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يتراوح بين 20 إلى 60 عام، ومقيم في المملكة لمدة 10 شهور على الأقل من تاريخ طلب التقديم.

يجب أن يكون المتقدم خريج ولا يتم قبول الطلبات من الطلاب الجامعين الذين ما زالوا في فترة الدراسة.

لابد أن يكون قد مر على المتقدم إذا كان خريجًا حديثًا 6 أشهر منذ تاريخ الانتهاء من الدراسة.

يجب أن يكون المتقدم باحث عن العمل ولا تقبل الطلبات من الأشخاص الذين لديهم عمل ثابت أو نشاط تجارى، ويلزم تقديم إثبات رسمي بأنه غير موظف سواء بالقطاع العام أو الخاص.

إذا كان المتقدم كان يعمل وترك عمله فلابد من مرور ثلاثة أشهر قبل التقديم.

لا يتم الحصول على الحافز المالي في فترة التقديم، وإنما يتم نزول حافز بعد مؤهل ولابد من اجتياز عدة اختبارات للتأكد من الجدية والكفاءة.

المبالغ المحددة في برنامج حافز الحصول على العمل

البرنامج متميز ويساعد على محاربة البطالة وتشجيع الشباب الباحث عن العمل، ودعمهم بالتدريبات التي تؤهلهم لاحتياجات سوق العمل، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبالغ مالية للمؤهلين وهي كالآتي: