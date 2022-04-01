طريقة تحديث حافز للتحول إلى ملتحق وموعد نزول حافز ملتحق 1443 ، انتشرت العديد من عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن طريقة تحديث حافز للتحول إلى ملتحق وموعد نزول حافز ملتحق 1443، وهذا لأن برنامج حافز يعتبر من البرامج الهامة التي تعمل السعودية على توفيرها للشباب والنساء من عمر 20 إلى 35 فرصة، حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم، مع التدريب والتأهيل والدعم المالي لهم، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل مع الدعم المالي الذي يخصص خلال فترة البحث، وهناك خطوات تتم من اجل الحصول على دعم حافز وشروط يجب الالتزام بها حتى يتحول المتقدم غلى ملتحق ويستحق أهلية برنامج حافز، وإليكم التفاصيل.

ما هي خطوات تحديث حافز للتحول إلى ملتحق؟

هناك العديد من الخطوات التي يتم من خلالها تحديث حافز للتحول إلى ملتحق، حتى يتمكن الفرد من التحول إلى ملتحق ويستحق أهلية برنامج حافز، ولذلك فإنه من المهم متابعة طلب التقديم فترة التحقق،

يتم في بداية الأمر الدخول على موقع برنامج حافز البوابة الوطنية للعمل طاقات.

وبعد ذلك يتم الضغط على زر دخول وكتابة البيانات.

والعمل على كتابة الاسم وكلمة السر ورمز التحقق.

وسوف يتلقى المواطن رسالة التأكيد على الهاتف، والتي تحتوي على كلمة مرور يتم كتابتها والضغط على التالي.

ومن ثم يتم الموافقة على الشروط والانتقال إلى صفحة التحديث.

القيام بكتابة رقم الهاتف والتأكيد عليه، بجانب تلقي الرسالة الثانية.

العمل على تحديث البريد الإلكتروني وتلقي رسالة التأكيد.

القيام بإدخال رمز التأكيد على البوابة والنقر على إرسال.

وفي النهاية يتم التأكيد على البيانات وتحديث ما يلزم، والضغط على حفظ.

ما هي مراحل حفز والتحول إلى ملتحق؟

يحتوي برنامج حافز على ثلاث مراحل هامة، والتي تخضع للتدقيق الكامل، والاي ترتبط بالمتقدم ومدى التزامه بها.

تبدأ المرحلة الأولى من خلال التقديم عبر بوابة العمل الوطنية طاقات، والتي تستمر لمدة 30 يوم.

أما المرحلة الثانية تأتي بعد تدقيق البيانات، وهي مدة ملتحق وتستمر 60 يوم.

ويدخل المواطن في المرحلة الثالثة، والتي يتم خلالها التأهل والحصول على دعم حافز.

ما هي قيمة دعم حافز؟

توفر المملكة العربية السعودية دفع 2000 ريال للمتقدم في حال القبول في أول 4 أشهر من الالتحاق، وبعد ذلك يتم دفع 1250 ريال في الأربعة أشهر التالية ثم 1000 ريال في الأربعة أشهر الأخيرة من العام.