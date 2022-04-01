نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح مصور خطوة بخطوة لتطبيق “InstaPay إنستاباي” الخاص بالبنك المركزي المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ عدة أيام اصدر البنك المركزي المصري رسميا تطبيق “InstaPay إنستاباي” ليجعل إجراء المعاملات المالية أسهل واسرع. الهدف من هذا التطبيق هو أن تقوم بإجراء معاملاتك البنكية من أي مكان وفى اسرع وقت من خلال هاتفك المحمول. وهذا التطبيق امن جدا لان من يدعمه هو البنك المركزي المصري حتى لا تتعرض حسابات العملاء للانتهاك.

تستطيع أيضا من خلال تطبيق “InstaPay إنستاباي” ربط حساباتك البنكية مع بعضها البعض والتحويل بينهما في دقيقة واحدة. ويضم هذا التطبيق العديد من البنوك ومنهما البنك الأهلي المصري. وبنك المصري، والبنك العربي الأفريقي (QNB) والعديد من البنوك الأخري.

من مميزاته أيضا إنه يتم أنشاء عنوان للدفع اللحظي (IPA) يمكنك أن تقوم باستخدامه بلا من رقم الحساب الخاص بك عند استلام الأموال من أي شخص أخر. وأيضا يمكن أن تستقبل الأموال من أي شخص أخر عن طريق رقم هاتفك عندما تقوم بربطة بحسابك البنكي الموجود داخل التطبيق. وإذا كنت تمتلك اكثر من حساب وقمت بإضافتهم إلى التطبيق. فيجب عليك أن تقوم بتحديد الحساب الرئيسي التي سوف تستقبل علية الأموال المرسلة أليك.

طريقة تنزيل وفتح تطبيق “InstaPay إنستاباي” بالصور خطوة بخطوة

سوف تقوم بالدخول في جوجل بلاي ( Google Play) أو آب ستور (‏App Store) من هاتفك. ثم تبحث عن تطبيق InstaPay Egypt وتقوم بتحميلة على جهازك وهذا هو شكل التطبيق.

وعندما تقوم بفتح التطبيق سوف يطلب منك السماح له من الإعدادات داخل جهازك. ولكى تستطيع أكمال التسجيل في تطبيق InstaPay يجب أن تقوم باختيار رقم الهاتف التي استخدمته من قبل عند فتح حسابك البنكي وتضغط على كلمة إرسال رسالة. كما هو موضح بالصورة التالية.

ثم بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة إنشاء حساب ستقوم بملئ البيانات الموجودة بها وتظلل على (بتسجيل تكون قد وافقت على الشروط والأحكام) وبعدها تضغط على تسجيل.

وإذا كان جهازك يدعم خاصية الفتح ببصمة الأصبع سوف يتطلب عليك تفعيل بصمة الأصبع حتى تستطيع الاستمرار في التسجيل.

وبعد ذلك يتوجب عليك اختيار البنك التي تريد أضافته داخل التطبيق ويوجد قائمة بالبنوك المتاحة في التطبيق كما هو موضح في الصورة التالية.

ومن ثم سوف تنتقل إلى صفحة أخرى ستقوم بإدخال رقم البطاقة الموجود على فيزة السحب (الديبت كارد Debit Card) والرقم السرى الخاص بها التي تقوم بإدخاله عند قيامك بعملية سحب من ماكينة ATM. واضغط على كلمة ENTER الموجودة في الأسفل.

طريقة إضافة حساب إلى تطبيق “InstaPay إنستاباي”

وبعدها سوف تظهر لك جميع حساباتك الموجودة داخل البنك التي قمت باختياره. قم باختيار الحسابات التي تريد أضافتها واختار اسم له في خانة (IPA) وهو عنوانك التي سوف تستخدمه في تحويلاتك بعد ذلك عندما يريد احد إرسال الأموال إليك فيجب أن تكون متأكدا منة لأنة لا يمكن تغييره بعد ذلك, ثم اضغط على كلمة التالي.

بعد إتمام الخطوة السابقة سوف تنتقل إلى صفحة أخرى يتطلب عليك أدخال الرقم السرى التي تم إرساله إليك على هاتفك المكون من ستة أرقام. وأيضا سوف يتطلب منك عمل رقم سرى مكون من ستة أرقام وبعدها تضغط على كلمة ENTER وتأكيد الرقم السرى.

وبهذا تكون انتهيت من عملية أضافه السحاب إلى تطبيق “InstaPay إنستاباي”.

طريقة إرسال الأموال إلى شخص أخر

لإرسال أموال إلى احد أو إلى أي حساب من حساباتك قم بالضغط على كلمة (إرسال النقود) من داخل التطبيق كما هو موضح بالصورة التالية

قم باختيار حساب البنك سوف تظهر لك الصفحة التالية قم إدخال البيانات المطلوبة. وتحديد البنك ورقم الحساب التي تريد الإرسال منة واسم المستفيد والمبلع التي تريد إرساله ثم أضغط على التالي.

سوف تظهر لك صفحة أخرى باسم المرسل ورقم حسابه واسم المستلم ورقم حسابةه والمبلغ التي تريد تحويل. إذا كانت جميع البيانات صحيحة اضغط تأكيد.

وبهذا ستكون أتممت عملية إرسال الأموال وستتم خلال لحظات وسيوفر عليك تطبيق “InstaPay إنستاباي” الكثير من الوقت.