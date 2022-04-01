روسيا والهند تناقشان منصة معاملات بديلة عن الدولار واليورو

جدة - نرمين السيد - تدرس كل من روسيا والهند إمكانية إنشاء منصة معاملات بديلة للتجارة الثنائية مع التسوية بالعملات المحلية من الروبل الروسى والروبية الهندية، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".





ونقلت الوكالة عن صحيفة هندية "ايكونوميك تايمز" أن روسيا والهند تدرسان إمكانية إنشاء منصة معاملات بديلة للتجارة الثنائية مع التسويات بالروبل والروبية وذلك بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو والتى استهدفت نظام التعامل بين روسيا وباقى دول العالم.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن أحد مصادرها: "عرضت الهند عددًا من منصات المعاملات التى وافقت السلطات الروسية من خلالها على بروتوكول شبكة معين".

ومن المرجح أن يتم تثبيت نظام المدفوعات الجديد فى المقر الرئيسى للبنوك المركزية لكلا البلدين.

وقالت الصحيفة إن النظام الجديد سيبدأ العمل به على الأرجح فى غضون أسبوع.

سيضمن النظام النقل السلس لوثائق الاستيراد أو التصدير لصفقات الروبل الروبل بين الشركاء فى الهند وروسيا، وفقًا للمصادر.

قد تختار الهند وروسيا نظام المراسلة المالية الروسي، وهو نظير لنظام سويفت بين البنوك لنقل المعلومات والمدفوعات، وفقًا لقناة بلومبرج.

ستتم مناقشة مسألة استخدام نظام الرسائل المالية خلال زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لنيودلهى التى بدأت فى 31 مارس.