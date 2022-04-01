وأضاف فى كلمة مصورة فى وقت متأخر من الليل "نواصل صد القوات الروسية فى شمال العاصمة كييف"، مبيناً أن الروس ما زالوا يحشدون قواتهم قرب ماريوبول الساحلية المحاصرة .
كما تابع "ستكون هناك معارك فى المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير فى طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده".
من جانبها، أعلنت روسيا الخميس أنّها ستفتح الجمعة ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية والتى تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها لشن هجوم كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.