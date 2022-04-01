الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها لشن هجوم كبير

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها بمحيط ماريوبول وخاركيف ودونباس لشن هجوم كبير، مشيرا إلى أن الوضع فى جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة.





وأضاف فى كلمة مصورة فى وقت متأخر من الليل "نواصل صد القوات الروسية فى شمال العاصمة كييف"، مبيناً أن الروس ما زالوا يحشدون قواتهم قرب ماريوبول الساحلية المحاصرة .

كما تابع "ستكون هناك معارك فى المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير فى طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده".

من جانبها، أعلنت روسيا الخميس أنّها ستفتح الجمعة ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية والتى تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.