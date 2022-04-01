أوكرانيا: مفاعل تشيرنوبيل النووى عاد لسيطرة الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة النووية الأوكرانية إن مفاعل "تشيرنوبيل" النووى عاد لسيطرة الأوكرانيين.



جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة النووية الأوكرانية إن مفاعل "تشيرنوبيل" النووى عاد لسيطرة الأوكرانيين. وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، فإن روسيا لم تعد مسؤولة عن الموقع النووى الواقع فى شمال أوكرانيا.

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