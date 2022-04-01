نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع فضاء الأولياء التلاميذ 2022 كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني tharwa.education.gov.dz من التربية الوطنية بالجزائر في المقال التالي
رابط موقع فضاء الأولياء التلاميذ 2022 بالتزامن مع إعلان نتائج التلاميذ في جميع أنحاء الولايات الجزائرية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، فنجد أن اهتمام الطلاب وأولياء الأمور ينصب في هذا التوقيت على التعرف على كيفية استخراج نتائج التلاميذ من خلال موقع ثروة، وهو موقع فضاء أولياء التلاميذ المخصص رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر لطرح جميع نتائج الطلاب على مدار العام الدراسي لتسهيل الحصول على النتائج إلكترونيا، حيث أوشكت الوزارة على طرح نتائج الطلاب لذلك فقد تم تفعيل رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ ليتم استخراج النتائج من خلاله، وإليكم الآن رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني.
موقع كشف النقاط في الجزائر عبر فضاء الأولياء التلاميذ
وقد أشارت وزارة التربية الوطنية رسميا عن توفير خدمة جديدة لجميع أولياء الأمور في كافة أنحاء الولايات الجزائرية، وهي خدمة التسجيل إلكترونيا من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ لكي يتم استخراج نتائج جميع الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية او السانكيام، ونتائج البيام، بالإضافة إلى نتائج البكالوريا، حيث سهلت الوزارة إمكانية استخراج النتائج بشكل إلكتروني من خلال الحساب الرسمي الخاص بولي الأمر، وقد أشارت وزارة التربية الوطنية بالجزائر انه سوف يتم العمل على طرح نتائج جميع الطلاب للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم بالفعل الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب، ومن المقرر أن يتم طرح النتائج ليتم استخراجها إلكترونيا من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.
رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني
يمكن استخراج جميع نتائج الطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022، وذلك من خلال اختيار الدخول إلى الرابط التالي.
- أولا يتم التوجه مباشرة إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال الحساب الرسمي الخاص بولي الأمور.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج التلاميذ.
- تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.
- إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع ومن ثم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر على الفور.
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