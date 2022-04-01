مواعيد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان 1443 بعد قرار الملك سلمان والاستعلام عن مكرمة رمضان هذا ما نوضحه إليكم، حيث أن موعد صرف المكرمة الملكية أصبح محل تساؤل من قبل الكثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية، والتي عادة ما يتم صرفها خلال شهر رمضان المبارك الذي يفصله عنا أيام قليلة، حيث تشتهر المملكة السعودية بحرصها الدائم على مساعدة مواطنيها خاصة في مثل تلك الأوقات، حيث توجد العديد من الأسر المحتاجة والتي تحتاج إلى دعم مادي، لسد احتياجاتهم اللازمة

مواعيد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان 1443

تعد المكرمة الملكية واحدة من أهم مصادر الدعم المقدم داخل المملكة السعودية للمقيمين داخلها، حيث يتم تقديمها خلال الشهر المبارك بهدف المساعده على تحمل نفقات هذا الشهر، يأتي هذا مع ما يشهده العالم أجمع من ارتفاع أسعار جميع السلع التي يحتاجها كل منزل، مما يوضح مدى اهميه مثل تلك المنحات داخل الدول، وبالتالي يعكس مدى حرص الحكومة داخل المملكة على تحقيق وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعيش مواطنيها حياة كريمة، من خلال مساعدتهم ماديا في مثل تلك الأزمات.

أكدت بعض المصادر بأنه سيتم تحديد فئة معينة بحيث تصرف لها المكرمة الملكية، إضافة إلى الأشخاص المستحقين للضمان الاجتماعي المطور، ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب خلال الأيام المقبلة قبل بداية الشهر الكريم، وقد حددت الحكومة مجموعة من الفئات التى يمكنها صرف تلك المكرمة، والتي تتمثل في الآتي:

الأشخاص المستحقين للضمان الاجتماعي المطور.

يشترط أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية.

يشترط ألا يزيد دخل الشخص عن ثلاثه آلاف ريال سعودي شهريا.

يلزم عدم امتلاكه لأي ممتلكات أو عقارات.

كما يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

يجب الإشارة إلى أن الاشخاص المستحقين للمكرمة الملكية سيتم صرف مبلغ مادي لهم يقدر بحوالي 1000 ريال سعودي بالنسبة للأسر، أما بالنسبة للأشخاص يتم صرف 500 ريال سعودي كل شخص.

كيفيه الاستعلام عن المكرمة الملكية

يمكن للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل للحصول على تلك المنحة الاستعلام عنها، بالإضافة إلى موعد صرفها وذلك من خلال اتباع الخطوات نلخصها فيما يلي: