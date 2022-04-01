بوابة تواصل مع الديوان الملكي لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد الديون والقروض وغيرها

طلب مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبدالعزيز من أهم الطلبات وأشهرها والتي من الممكن أن يتم من خلالها الحصول على قيمة مالية داعمة لأي شخص يكون من ضمن الفئات المستهدفة من قبل الديوان الملكي للحصول على هذا الدعم، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن الطرق التي من خلالها من الممكن أن يصل الطلب للجهات الرسمية التي تقوم بتوزيع تلك المنح المالية على المستهدفين من الأشخاص الذين يعانون من أي أزمات مالية.

طلب مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبدالعزيز

طلب مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبدالعزيز قد يسرت الجهة الخاصة بالديوان الطرق والسبل المختلفة للتواصل، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن الطريقة الإلكترونية والطريقة التي تكون من خلال التواصل الهاتفي والتي تيسر على مختلف المواطنين الحصول السريع على الطلب الخاص بالمساعدة حيث أن الطلب من الممكن أن يدعم كل من لديه معاناة من أزمة مالية، أو أزمة مادية تتعلق بسداد الديون، أو مشكلة تخص عدم القدرة على السداد لنفقات العلاج، ومن الممكن التواصل مع المؤسسة من خارج ومن داخل أراضي المملكة السعودية وهذا أهم ما يميز هذا الطلب الخاص بالمساعدة.

التواصل الهاتفي لتقديم طلب المساعدة

من الممكن إرسال الطلب والتواصل المباشر مع المكتب المختص والمتواجد بالديوان الملكي والتواصل السريع يكون من خلال الاتصال على 8004000000 والرقم قد تم تخصيصه لمختلف المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والتواصل من خارج البلاد يكون من خلال 9054000000 لإرسال مختلف طلبات المساعدة بوسطة الهاتف وخلال دقائق معدودة.

ارسال طلب المساعدة المالية إلكترونيا

أهم الخطوات الإلكترونية ما يأتي: