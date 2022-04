صراع الصدارة والبقاء.. موعد مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي ، في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وضمن لقاءات جولة الإياب الحاسمة، يستضيف مساء السبت 2 أبريل 2022 ملعب تيرف مور في مدينة بيرنلي الإنجليزية، المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع ناديا مانشستر سيتي وبيرنلي ، والذي يحتاج كلاهما إلى الفوز، الأول من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد بفارق أكبر من النقاط عن ملاحقه ليفربول، فيما يسعى الأخير إلى الخروج من دوامة القاع التي تجمعه بالثنائي واتفورد ونوريتش سيتي .

نتعرف في السطور المقبلة، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 30 من البريميرليج ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبيرنلي .

مواجهة صعبة لكلا الفريقين، تنتظر مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت، ليس للتقارب في مستوى الفريقين، ولكن لحاجة كلاهما إلى الفوز.

فالسيتي يرغب في الابتعاد في الصدارة، في انتظار أي سقوط لمنافسه الأول ليفربول.

فيما يطمح الكلاريت إلى فوز قد يخرجه من دوامة القاع الحالية، ويؤمن له مشاركة جديدة بالموسم المقبل.

كانت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الذهاب، قد انتهت بفوز السيتيزن بثنائية نظيفة.

نستهل تغطيتنا باستعراض ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل انطلاق مباريات الجولة 31 :

هذا وتشهد مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين، العديد من المواجهات النارية.

حيث تُفتتح الجولة عصر السبت، بـ مباراة ليفربول وواتفورد .

وتستكمل في اليوم نفسه بـ3 مواجهات نارية، حيث مباراة تشيلسي وبرينتفورد وفي التوقيت ذاته مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي .

وأخيرًا مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في قمة الأسبوع الـ31 من البطولة الإنجليزية.

نادي بيرنلي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي بيرنلي الإنجليزي ، والذي يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة، في مشاركته الثامنة والسادسة على التوالي هذا الموسم.

حيث يحتل الفريق حاليًا، المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة وصافي (-16).

وخلال 27 جولة خاضها، نجح في الفوز بـ3 مباريات فقط، فيما تعادل في 12 مواجهة، وخسر في 12 أخرى.

وللفريق 3 مباريات مؤجلة، مع أستون فيلا من الأسبوع الـ18 وإيفرتون من الجولة الـ19 وأخيرًا ساوثهامبتون من الجولة 30.

⏹️ That's all from the Gaffer this afternoon. Thanks for joining us Clarets! #BURMCI | #UTC pic.twitter.com/TvYUDDPpgs

— Burnley FC (@BurnleyOfficial)