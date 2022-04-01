نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الديوان الملكي | اطلب مساعدة مالية مع دخول شهر رمضان 1443 tawasol.royalcourt.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع الديوان الملكي، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة عن طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، حيث يريد الكثير من الأشخاص الذين يمرون بضائقة مادية في المملكة إلى مساعدة مالية، وهذا خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وطلب الاحتياجات الخاصة بهذا الشهر الكريم، وسنتعرف معكم في هذا المقال طريقة الدخول على بوابة التواصل مع الديوان الملكي السعودية، وطريقة تقديم شكوى أو طلب من خلالها بكل سهولة ويسر إلكترونيا، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الديوان الملكي

ويعتبر الديوان الملكي أحد أهم المؤسسات في المملكة، حيث إنه له صلة مباشرة مع الملك وولي عهده حفظهما الله، وقد تم إنشاء موقع خصيصا للتواصل مع الديوان الملكي السعودي، وهذا مما يظهر حرص سمو الملك وولي عهده على تقصي أحوال المواطنين عن قرب وتلقي الشكاوى والطلبات الخاصة بهم.

سنتعرف معكم في هذا المقال بالتفاصيل كيفية الدخول على الموقع وإرسال الطلب الخاص بكم من خلاله بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين، وقد تعرفنا معكم أيضا على موعد صرف مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 1443.

موقع الديوان الملكي

وسنتعرف معكم على كيفية الدخول إلى موقع الديوان الملكي السعودي، ولكن في البداية أولا يجب عليكم تسجيل الدخول في النفاذ الوطني، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع النفاذ الوطني الإلكتروني.

ثم انقر على حسابي.

ادخل رقم الهوية الخاصة بك وكلمة المرور الخاصين بك في حسابك في النفاذ الوطني.

في حالة اذا لم تكن تمتلك حسابا فيجب عليك إنشاء حسابك، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدامه.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

وبعد الدخول في النفاذ الوطني، قم باتباع الخطوات التالية، كما هي موضحة في الأسطر والمقطع: