نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد شروط تجديد الاقامة في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يطالب سكان المملكة بشكل متزايد بموعد نهائي لتمديد تصريح إقامتهم حتى عام 2022، حيث يجب على المقيمين استيفاء هذه الشروط حتى يتمكنوا من الإقامة بشكل قانوني على أرض في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من أهمها شبه الجزيرة العربية والغرامات لا تنطبق عليك إذا تم اتخاذ قرار بشأن انتهاك تصريح إقامة الدولة، فالجذاء إما دفع غرامة اقتصادية أو طرد دائم من البلاد.

كيفية التحقق من صلاحية الإقامة

يقدم قسم الجوازات في المملكة العربية السعودية خدمات التحقق من الإقامة عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

يمكنك الوصول إلى منصة أبشر الأفراد من الموقع الرسمي. أدخل رقم التعريف وكلمة المرور ورمز التحقق، وانقر فوق رمز التسجيل، وأدخل حسابك الشخصي على المنصة. انقر فوق رمز خدماتي في قائمة خدمات النظام الأساسي. اتصل بنا لمعرفة صلاحية إقامتك من خلال خدمة الحجز المخصصة لدينا. قم بتدوين أي معلومات تحتاجها عن نفسك، مثل رقم التعريف القومي أو الرمز المرئي، ثم انقر فوق حقل عرض البيانات. بعد بضع دقائق، سترى تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة إقامة المملكة الخاصة بك.

شروط تجديد الاقامة الكترونيا 2022

منصة أبشر تكشف عن شروط تجديد تصريح الإقامة إلكترونيًا حتى يمكن للمقيمين تجديد تصريح إقامتهم إلكترونيًا:

يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.

مطلوب من السكان دفع جميع المخالفات المرورية التي يتسبب فيها.

دفع مقابل جميع الخدمات.

يجب ألا يكون لدى السكان أطفال فوق سن 21 عامًا غير مسجلين ككفلاء.

يجب أن يكون المقيمون في المملكة العربية السعودية.

إذا كنت بصحبة قريب للعميل، يجب أن يكون لديك تأمين طبي.

لا يحتاج السكان إلى تقديم تقرير هروب إذا كنت غائبًا بالفعل عن المصنف.

وقالت إدارة الجوازات إن خدمة الرسائل والاستفسارات ستعمل مع السكان لإزالة جميع البيانات المحددة على منصة أبشر والتي من شأنها أن تكون عقبة أمام اجتياز عملية تجديد الترخيص من خلال السلطة المختصة دون الحاجة إلى زيارة مصلحة الجوازات.

رسوم تجديد الإقامة 2022

قررت هيئة الجوازات العربية السعودية ووزارة العمل أن مدة تصريح الإقامة في البلاد حوالي 4 سنوات، وقبل تاريخ انتهاء الصلاحية، سيقوم المقيم بتجديد صلاحية تصريح الإقامة بعد استيفاء شروط التجديد، فيرجى دفع رسوم التجديد المذكورة في جواز سفرك:

رسوم تجديد تصريح الإقامة للعمال المنزليين في حدود 600 ريال سعودي.

للعاملين في المركز والشركات والموظفين معدل التجديد 650 ريال.

بالنسبة للمقيمين المرافقين للمقيم، تبلغ رسوم التجديد 2000 ريال.

تمديد الإقامة 300 ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة في الصراع العنيف مع جائحة ولي العهد، فقد وافقت على طلب تمديد تصريح إقامة مقيم.

الفئة المعفاة من رسوم تجديد تصريح الإقامة 2022

اعتبارًا من هذا العام، سيتم إعفاء بعض الفئات من دفع تجديد تصريح الإقامة، وفقًا لقرار هيئة الجوازات السعودية: