شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022 – 1443؟ أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، إلغاء نظام كفالة الإقامة للسماح للعاملين المقيمين في السعودية بالتنقل بسهولة بين الوظائف في الدولة من خلال نظام إقامة جديد به العديد من الميزات والفوائد، في هذه المقالة سوف تتعرف على شروط تجديد تصريح الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 2022.

شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022

يجب أن يكون المقيمون مقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل طلب تمديد تصريح الإقامة.

يجب على السكان دفع المخالفات المرورية.

في وقت التجديد، يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية.

حقيقة أن الساكن لا يشكل خطرًا مسجلا، وهو أمر غير مرغوب فيه من قبل الأجهزة الأمنية، وخالي من الانتهاكات.

يجب أن يكون لدى السكان تأمين صحي ساري المفعول عند تجديد تصريح إقامتهم.

يتعين على السكان دفع جميع تكاليف تجديد تصريح إقامتهم.

نظام الإقامة الجديد في السعودية ومميزاته 2022

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تغيير نظام الكفالة في المملكة، والذي تم تحويله إلى نظام جديد، حيث يعتمد هذا النظام الجديد على العديد من المزايا والفوائد منها: