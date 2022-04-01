نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022 – 1443 في المقال التالي
شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022 – 1443؟ أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، إلغاء نظام كفالة الإقامة للسماح للعاملين المقيمين في السعودية بالتنقل بسهولة بين الوظائف في الدولة من خلال نظام إقامة جديد به العديد من الميزات والفوائد، في هذه المقالة سوف تتعرف على شروط تجديد تصريح الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 2022.
شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022
- يجب أن يكون المقيمون مقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل طلب تمديد تصريح الإقامة.
- يجب على السكان دفع المخالفات المرورية.
- في وقت التجديد، يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية.
- حقيقة أن الساكن لا يشكل خطرًا مسجلا، وهو أمر غير مرغوب فيه من قبل الأجهزة الأمنية، وخالي من الانتهاكات.
- يجب أن يكون لدى السكان تأمين صحي ساري المفعول عند تجديد تصريح إقامتهم.
- يتعين على السكان دفع جميع تكاليف تجديد تصريح إقامتهم.
نظام الإقامة الجديد في السعودية ومميزاته 2022
تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تغيير نظام الكفالة في المملكة، والذي تم تحويله إلى نظام جديد، حيث يعتمد هذا النظام الجديد على العديد من المزايا والفوائد منها:
- مع هذا النظام الجديد، يمكن تمديد تصاريح الإقامة ويمكن لعائلات السكان العيش معهم دون اللجوء إلى أي شخص أو كفيل.
- يُسمح لك أيضًا بالتنقل بين العديد من الشركات حتى تجد فرصة عمل جيدة.
- يسمح هذا أيضًا بالحصول على تصاريح العمل ونفقات المعيشة على أقساط، فضلاً عن الأموال التي يدفعها للحصول على مكان للعيش فيه.
- يمنح هذا النظام تصريح إقامة يمنح صاحبه حق دخول ومغادرة المملكة حتى يشعر المالك بالاستقلالية في المملكة.
- كما يمنح النظام الزائرين الحق في تمديد تأشيراتهم لمدة 90 يومًا بدلاً من تحصيلها سنويًا كما كان من قبل، وهو ما لا ينطبق على العمالة المنزلية.
- شراء العقارات، القيام بأعمال تجارية، امتلاك سيارة أو سيارة.
- احصل على تأمين ضد الحوادث والأعطال واستخدم خدمات المستشفيات العامة.
- احصل على فرصة التسجيل في مدرسة عامة.
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