طريقة مبتكرة لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ مهما كانت الكمية وبدون أي مجهود

الكرنب من الأكلات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة خصوصاً تناوله فى فصل الشتاء حيث يقدم ساخنا فيعطينا الدفىء الذى نحتاج إليه فى الشتاء، وبرغم كل مميزات اكل الكرنب إلا أننا تعرقلنا مشكله تقطيع الكرنب، فتقطيع الكرنب من الأشياء الصعبه فى تحضيره، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة سهلة ومبسطة لتقطيع الكرنب.

طريقة تحضير وصفة تقطيع الكرنب

الكرنب من الأكلات الشتوية المحببة اكلها لدى جميع الصغار والكبار، حيث يمتاز الكرنب بطعمة اللذيذ ورائحته المميزة، ولكن يصعب علينا تحضيره بسبب تقطيعه، فهناك بعض النساء لايستطيعون تجهيزة لما له من صعوبه فى تحضيره وتقطيعه فيلجؤون إلى شراءه جاهزاً على الحشو حتى يسهل عليهم تحضيره، ولكن نحن نقدم طريقة سهلة لتقطيع الكرنب دون أى جهد أو تعب فى تجهيزه كل ماعليكى أن تعملى هذه الخطوات التالية حتى تحصلين على نتائج ممتازة فى الحصول على أوراق كرنب غير مفتتة، وفى هذه الطريقة تحتاجين لسكين حامى حتى تستطيعين تقطيع الكرنب بسهوله دون إهدار أوراقه.

طريقة تحضير تقطيع الكرنب بسهولة

المكونات

إناء كبير الحجم.

ماء.

ملح.

تحضير الكرنب التقطيع

نقوم بتقطيع الكرنب بواسطه السكين الى أربع قطع بالطول، ثم تقطيعه بالعرض بحيث أننا نقوم بتقطيع الكرنب الى ثمانية قطع متساويه حتى يسهل علينا عمليه السلق.

نقوم بسلق ربع اوراق الكرنب المقطعه فى الماء والملح المغلى ونتركه لمده دقيقتين حتى يسلق ولا نتركه كثيراً حتى لا يفتت ويتقطع عند الحشو.

نحضر مصفاه ونقوم بتصفيته اوراق الكرنب المقطعه من الماء.

ثم نقوم بسلق باقى الاوراق بنفس الخطوات.

هذه الطريقة سوف تسهل علينا تحضير الكرنب، كما أنها تساعدنا على سلق اوراق الكرنب دون أن تهدر أو تتفتت، ويمكن وضع الاوراق مرتبه فى اطباق فويل وتخزينها فى الفريزر لحين الحاجه، حيث تسهل علينا هذه الطريقة حشو الكرنب بسهولة فى اى وقت دون أن تستغرق وقت فى تحضيره أو تجهيزه، كما أن تقطيع الكرنب من الأمور الصعبة التى تستغرق وقت طويل فى تحضيره، ولكن هذه الطريقة سوف تسهل عليكى تحضير الكرنب وتجهيزه.