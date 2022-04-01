واشنطن: لن نعترف بانضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "أجهزة السلطة المحلية أو روسيا لا تمتلك الصلاحيات لتقرير مصير أوسيتيا الجنوبية التى تعتبر جزءا من جورجيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تعترف "بمحاولات روسيا لتقسيم الأراضى السيادية لجورجيا"، مشيرا إلى أن واشنطن قد رفضت الاعتراف بانضمام القرم لروسيا وإعلان استقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

ويأتى ذلك على خلفية إعلان رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف أنه يعتزم إجراء استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا، قد يجرى فى أبريل المقبل.