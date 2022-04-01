زلزال يضرب جزر لويالتى جنوب المحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الهيئة، وقع الزلزال عند الساعة 19.50 بالتوقيت العالمى (22.50 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 314.5 كيلومتر شمال غرب بلدة تدين فى جزر لويالتي.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.