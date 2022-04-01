نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذكرت الصحف السعودية الرسمية: بدأ المركز في تقديم خدمات (الإصدار ربع السنوي وتجديد تصريح الإقامة) وفقًا لقرار المجلس الوزاري بالسماح بإصدار وتجديد تصاريح الإقامة ربع السنوية المتعلقة بتصاريح العمل (الحد الأدنى 3) شهريًا)، باستثناء الأشخاص الموجودين فيها، فئة العمال المنزليين، وكذلك تقاسم تكلفة تصاريح العمل وتصاريح الإقامة والتعويض المالي والرسوم المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة.

طريقة تسديد رسوم تأشيرة خروج وعوده

يمكن دفع رسوم الخروج والعودة باستخدام طرق الدفع المتاحة أو الحسابات المصرفية أو أجهزة الصراف الآلي، طرق الدفع في أجهزة الصراف الآلي هي كما يلي:

اذهب إلى ماكينة الصراف الآلي.

اختر خدمة (دفع الرسوم الحكومية).

انقر فوق الخدمات (سداد).

اختيار خدمة الإسكان.

ثم دفع رسوم قنصلية المغادرة والعودة.

طريقة الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة

الطرق المعتمدة لتأكيد مدفوعات تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر الإلكترونية هي:

ادخل إلى بوابة أبشر “من هنا“. انقر فوق الأيقونة الفردية. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك لتسجيل الدخول إلى الموقع. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية. انقر فوق “إنهاء” لإعادة تأشيرتك. بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة مخصصة، حيث يمكنك إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن هذه التأشيرة. الرجاء إدخال رقم إقامتك في المساحة المتوفرة. ثم أدخل المعلومات الشخصية للمستخدم. بعد ذلك، يتم التحقق من موثوقية ودقة البيانات المدخلة. انقر فوق أيقونة (عرض) عند الانتهاء. أخيرًا، يعرض الموقع بيانات تأشيرة الخروج والعودة.

كيفية إصدار تأشيرة خروج وعودة

تأشيرات المغادرة والعودة هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر، والتي تتيح للمستفيدين إصدار تأشيرات الخروج والعودة إلى المملكة العربية السعودية.

يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة خروج وتأشيرة عودة في الخطوة التالية:

مدخل البوابات الإلكترونية “أبشر“.

الرجاء تحديد شركة.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.

الرجاء تحديد خدمة الأعمال الخاصة بي.

ثم انقر فوق خيارات (الخدمات المدفوعة).

اختر خدمة (تأشيرة).

انقر فوق رمز (التالي).

اختيار المقيمين للحصول على تأشيرة خروج وعودة.

انقر فوق رمز (التفاصيل).

يرجى القراءة بعناية قبل الموافقة على الشروط.

انقر فوق رمز (التالي).

بمجرد أن تقرر نوع التأشيرة الخاصة بك، سيتم عرضها هنا (تأشيرات الخروج والعودة).

يتم تحديد الفترة بعدد الأيام.

أدخل تاريخ العودة في التقويم الإسلامي أو الميلادي.

اختر ما إذا كنت ستصدر تأشيرة دخول أو تعيد تأشيرتك.

انقر فوق أيقونة (تأكيد).

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج وتأشيرة عودة.

رابط أبشر لإصدار تأشيرة خروج وعودة absher.sa

يمكنك التقدم للحصول على تأشيرة خروج وعودة عبر الرابط الإلكتروني على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، يمكنك أيضًا إدخال رابط المنصة “من هنا” للذهاب إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، انقر فوق الصفحة واتبع التعليمات لتقديم طلب للحصول على تأشيرة.