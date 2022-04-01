نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوال ايفون من موبايلي الشروط وأهم الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كافة الأفراد داخل المملكة عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها تقسيط جوال ايفون من موبايلي وذلك في حالة رغبتهم في الاستفادة من العروض الخاصة التي توفرها الشركة والتي تتاح للعملاء في حال توافر شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 في العملاء، وتوفر الشركة ايفون 12 موبايلي تقسيط وعدد كبير من الجوالات الأخرى من إنتاج أبل ايفون من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوال ايفون من موبايلي.

تقسيط جوال ايفون من موبايلي

يمكن تقسيط جوال ايفون من موبايلي لكافة العملاء المشتركين ببعض الباقات المختارة ومنها 100 و200 وحتى 400 من باقات مفوتر ولا يحتاج العملاء المشتركين بتلك الباقات سداد أي قيم مقدمة أو فوائد للشركة، أما عن الشروط فتتمثل في:

شروط تقسيط جوال من موبايلي 2022

لابد لراغب الحصول على جوال من موبايلي أن تنطبق عليه الشروط التالية:

أن يكون لديه شريحة اتصال تابعة للشركة ومفعلة بالفعل.

ضرورة تسجيل الشريحة باسم الراغب في التقسيط.

إرسال الكود 1222 إلى الرقم 110 للتأكد من تأهلك للاستمتاع بعروض التقسيط.

تعهد العميل بسداد إجمالي قيمة الجوال في حال رغبته في إلغاء التقسيط، كما يتحمل العميل قيمة الضريبة.

يتاح لكل عميل جهاز واحد فقط ولا يتم السماح بتقسيط جهاز أخر قبل سداد قيمة أقساط الجهاز الأول.

الحالة الائتمانية للمتقدم في سمة تؤهله للاستفادة من التقسيط.

الجوالات المتاحة للتقسيط من موبايلي

يتاح للعملاء المنطبق عليهم الشروط تقسيط عدد كبير من الأجهزة بماركات عالمية مختلفة والتي من أهمها أجهزة أبل ايفون والتي تختلف باختلاف الباقة المشترك بها العميل كالتالي:

جوال ايفون 13 برو ماكس ويتوفر فقط لعملاء باقتي 300 و400 وتوفره الشركة بمساحة تيرا واحدة لتخزين الداتا بالجوال ويدفع العميل قسط شهري يقدر ب 300 ريال سعودي وذلك لفترة 24 شهر.

ابل ايفون 13 برو ماكس وهو متاح للعملاء شريطة الاشتراك في باقة 200 أو الأعلى منها والمتمثلة في 300 أو 400 على أن يحصلوا على الجهاز بمساحة 128 جيجا ولا يتم سداد أكثر من مائتان ريال طوال مدة العقد المبرم مع الشركة.

كما توفر الشركة عدد من الجوالات من شركات متعددة أخري منها سامسونج وهواوي وHTC، ويمكن التعرف على تلك الأجهزة من خلال الموقع الرسمي للشركة.