تقسيط جوالات بدون فوائد الراجحي الشروط والخطوات

تقسيط جوالات بدون فوائد الراجحي تعد واحدة من أكثر الخدمات أهمية والتي يسعى البنك من خلالها على سد احتياجات رغبي شراء أجهزة الجوالات، ويتاح التقسيط للعملاء عن طريق عدد كبير من الشركات والمتاجر فيمكن الاستفادة من تقسيط بسعر الكاش الراجحي جرير وكذلك شراء جوال عن طريق أقساط نون بنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوالات بدون فوائد الراجحي.

تقسيط جوالات بدون فوائد الراجحي

يتميز تقسيط جوالات بدون فوائد الراجحي بتوفيره مبالغ كبيرة للعملاء وامتلاك الجوال بشكل أسرع دون إهدار الوقت أو المال في الشراء بالتقسيط من المحلات التجارية، أما عن الشروط الأساسية السابق وضعها من قبل البنك فهي تتمثل في:

شروط تقسيط الجوالات من الراجحي

تتلخص شروط التقسيط الموضوعة من قبل البنك فيما يلي:

ألا تقل قيمة فاتورة الشراء المراد تقسيطها عن ألف ريال سعودي.

قيام العميل بالشراء من واحد من التجار المشاركين لخدمة التقسيط بنسبة 0%.

امتلاك العميل لبطاقة الراجحي الائتمانية والخاصة بالمرابحة.

تواصل العميل مع البنك لتحويل عملية الشراء إلى أقساط على أن يتم الاتصال قبل استحقاق الفاتورة.

في حالة عدم سداد المستخدم لقيمة القسط المستحق يقوم البنك باحتساب نسبة 1% كنسبة مرابحة عن كل شهر.

يتاح للعميل في حالة تجاوز المبلغ مائة ألف ريال تحويل العميل إلى أقساط في أي وقت حتى ولو تحويل إلى حالة الاستحقاق.

لا يمكن للعميل الواحد تحويل أكثر من أربعة عمليات إلى أقساط.

يتم رفض أي عملية تقسيط في حالة السحب النقدي.

خطوات تقسيط الجوالات بنك الراجحي

يتاح للعملاء إمكانية التقسيط من خلال عدد كبير من المتاجر ومن أهمها تقسيط الجوالات من جرير على أن يقوم العميل بإتباع الخطوات التالية: