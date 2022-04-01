نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1443 hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب للعام 1443، حيث ما زال البحث مستمرا بين المئات من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية بخصوص ما يخص المساعدة المقطوعة أو كما تسمى بمقطوعة الضمان الاجتماعي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة والشروط، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة أحد أهم المساعدات الشهيرة في المملكة، حيث تمثل قيمة كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص باعتبار أن المبلغ الذي سيحصلون عليه قد يكون مناسبا لبدء حياة أفضل وهذا سواء في البدء في مشروع أو غيره، حيث تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال سعودي، وتصرف مرة واحدة للمستفيد.

وقد انتظر الكثير من المواطنين والمواطنات الحصول على المساعدة المقطوعة، وهذا لفترة امتددت من أشهر وقد تصل إلى سنوات في الكثير من الحالات، وعلى الرغم من أنه تم إغلاق التقديم على المساعدة المقطوعة، إلا أن البحث عن طريقة الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بها ما زال مستمرا من الأشخاص الذين تقدموا للحصول عليها، وهذا ما سنتعرف عليه معكم في هذا المقال، فتابعوا القراءة أعزائنا متابعي موقع ثقفني.

شروط المساعدة المقطوعة

وهناك العديد من الشروط حتى يستطيع الراغب في الحصول عليها التقديم عليها، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

اذا كان المتقدم متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية أيضا والعكس صحيح.

عدم تملك قطع أراضي أو أي سجلات تجارية.

أن يكون عمر المتقدم السعودي يزيد عن 35 عاما.

ألا يتعدى الدخل الخاص بالأعزب 3 آلاف ريال، أما بالنسبة للمتزوج فلا يتعدى ال8700 ريال.

كما وقد تابعنا معكم طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.

التسجيل في المساعدة المقطوعة

ويمكنك التسجيل في المساعدة المقطوعة ولكن بشكل غير إلكتروني، حيث إن التسجيل الإلكتروني لم يعد متاحا، ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الخط الساخن 19911 للتعرف على التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

ويمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب المقدم الخاص بكم بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر اتباع الخطوات الموضحة التالية:

اذهب إلى صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط hrsd.gov.sa.

اكتب رقم الهوية الخاصة بالمتقدم في خانة السجل المدني.

ادخل رمز التحقق الموضح أمامك بشكل صحيح.

ثم انقر على زر عرض لتظهر لك حالة الطلب خاصتك.

رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ويرغب الكثير من الأشخاص معرفة طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المسؤولة عن صرف العديد من البرامج كالضمان الاجتماعي، وهي بالطبع المسؤولة عن صرف المساعدات المقطوعة، ويمكنكم التواصل معهم بكل سهولة ويسر عن طريق رقم خدمة العملاء الموحد التالي:

رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: 19911.

وما يزال البحث مستمرا عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، وهذا من قبل المواطنين الذين تقدموا عليها منذ فترة، وهذا منذ أن يتم إغلاق التقديم عليها لحين إشعار آخر، وقد تعرفنا معكم في هذا المقال على كيفية عمل ذلك بكل سهولة وبدون مشاكل عبر الموقع الرسمي، وفي حالة واجهتكم أية مشاكل فلا تتترددوا في التواصل معنا عبر خانة التعليقات بالأسفل، فتابعوا معا في موقعكم ثقفني.