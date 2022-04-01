“قيمة مبلغ معونة الضمان” بأمر ملكي من الملك سلمان يرفعها ولي العهد “موعد نزول المكرمة الملكية”

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عمر شويل - جدة قيمة مبلغ معونة الضمان بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز يرفعها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” والتي يترقب موعد صرفها ونزول إيداعه بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، فمنذ عدة أيام يتعاظم الاستعلام عن موع نزول المكرمة الملكية مع اقتراب الشهر الفضيل، وسنستعرض معكم “بالتاريخ” موعد نزول مكرمة وإعانة الملك سلمان الملكية لمستحقي الضمان مكتملي الأهلية، والتي ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa تنظيم صرفها وإعداد كشوف المستفيدين من تلك المعونة، وكما هو متوقع بأن تتميز المكرمة الملكية للضمان بسخاء وسعة بمقارنتها بالأعوام السابقة، كما يتوقع قطاع عريض من المجتمع السعودي صرف بدل غلاء معيشة وإعادة العلاوة السنوية من جديد، وذلك نظرا لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للكثير من الأسر السعودية، خاصة المحتاجين والأشد حاجة.

موعد نزول “معونة الملك سلمان” المكرمة الملكية للضمان sbis.hrsd.gov.sa

أما عن موعد نزول مكرمة الضمان الملكية والتي يُطلق عليها البعض “معونة الملك سلمان” فمن المُرجع أن يتم صرف المكرمة الملكية وإيداعها بالحسابات المصرفية، وذلك لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم، فالبعض يتوقع تاريخ صرف إعانة رمضان الملكية مع راتب الضمان الاجتماعي الذي سيتم صرفه في اليوم الثاني من شهر رمضان، حيث تفرر نزول إيداع راتب الضمان يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، وهو اليوم الثاني من الشهر المُعظم.

إلا أن البعض الأخر يتوقع صرفها بعد أسبوع من صرف راتب الضمان الاجتماعي، أي يوم الأحد الموافق 9 رمضان 1443، وذلك بعد مقارنة صرف معونة خادم الحرمين الشريفين لشهر رمضان الماضي 1442، حيث تم صرف المكرمة الملكية “معونة الملك سلمان” في رمضان الماضي يوم 8 رمضان 1442.

قيمة مبلغ معونة الضمان من الملك سلمان لهذا العام 1443

من الجدي بالذكر أن الكثيرين من أصحاب الحسابات الضمانية للضمان الاجتماعي الجديد المطور والقديم يتوقعون ويأملون بأن تكون قيمة إعانة رمضان من الملك سلمان بن عبد العزيز لأكبر وأفضل من السنوات السابقة، وأن يتم زيادة المبالغ التي سيتم تخصيصها للمكرمة الملكية هذا العام، وسبب توقع زيادة قيمة معونة الملك سلمان هذا العام تتلخص فيما يلي:

موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الرئيسة وخاصة الغذائية منها، والتي تُشكل عبء كبير على الكثير من الأسر السعودية.

استفادة المملكة من بعض الأحداث على الساحة الدولية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول، وأثر ذلك إيجابياً غلى الخزانة العامة وموازنة المملكة.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي شرط لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي وإعانة الملك سلمان

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار رابط تحديث البيانات عبر نفاذ. القيام بتحديث البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

ولا يقتصر الأمر على جهود الحومة السعودية على تقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة والأشد حاجة، بل تقوم العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بواجبها نحو الفئات الفقيرة من أبناء ومواطني المملكة السعودية، حيث يتسابق الجميع في تقديم الإعانات والمساعدة خلال الشهر الكريم، ومن بين تلك الجمعيات والمؤسسات صاحبة اليد الطولى في تقديم خدماتها ومساعداتها ما يلي:

ويجب أن ننوه إلى ما صرحت به وزارة لموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة تحديث بينات مستفيدي الضمان، خاصة بيانات ومعلومات الدخل الإجمالي لللأسر السعودية المستفيدة من استحقاقا راتب الضمان الاجتماعي، وذلك حتى لا يتعرض من يخالف ذلك إلى توقف صرف ونزول راتب الضمان له.