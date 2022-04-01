إصابة مدير الـ«سى آى إيه» بكورونا بعد يوم من لقائه مع بايدن

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوكالة أن بيرنز يعانى من "أعراض خفيفة ويعمل من المنزل"، فيما يتوقع عودته إلى المكتب بعد خمسة أيام والتأكد من اختبار كشف سلبي.
وأشارت الوكالة إلى أن بيرنز تم تطعيمه بشكل كامل وبالجرعات المعززة المطلوبة.
وكان بيرنز قابل الرئيس جو بايدن صباح الأربعاء فى اجتماع حرص المشاركون فيه على التباعد، وارتدى فيه بيرنز قناع N-95.
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