بايدن يعلن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطى النفطى لخفض أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطى النفطى لمدة 6 أشهر الأمر الذى يعد أكبر إطلاق من الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد فى محاولة من إدارتها لخفض أسعار الوقود المرتفعة على وقع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وأرجع بايدن فى كلمة متلفزة له، ارتفاع أسعار الوقود إلى "جائحة كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا". أكد بايدن أن خطته الجديدة والتى مرره للكونجرس بالفعل للموافقة محاولة لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي، وخفض الأسعار. وعدّ الرئيس الأمريكى استقلال أوروبا عن الطاقة الروسية "سيغير الوضع تمامًا" فى إشارة لتغير أسعار الوقود المرتفعة، وكذلك الوضع فى أوكرانيا. وأكد بايدن أن العملية العسكرية فى أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفاء الولايات المتحدة حول العالم. وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسي، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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