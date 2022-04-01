واشنطن: قرار روسيا بفرض مدفوعات الغاز بالروبل يكشف فعالية العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى رفضت دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسى بالروبل.





وردت المسؤولة الأمريكية على سؤال دعم الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين فى رفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، فى إفادة قائلة: "نعم نحن نفعل".

وأضافت "أعتقد أن المستشار الألمانى كان واضحا للغاية فى أن العقود موجودة كما هى ولن يكون هناك تغيير".

وتابعت أنه "لا خطط للحديث بين الرئيسين الروسى والأمريكي".

هذا وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل.

ونقلت رويترز عن متحدث رئيس الوزراء البريطاني، ردا على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسى "هذا ليس شيئا نتطلع إلى القيام به".

وفى سياق متصل، اعتبرت الخارجية الأمريكية، أن قرار روسيا بمطالبة الدول بشراء الغاز بالروبل "علامة على اليأس".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى إفادة صحفية، اليوم الخميس إن "قرار روسيا بفرض مدفوعات الغاز بالروبل علامة على اليأس كما هي.. ودليل على فعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا".

هذا وأعلنت فرنسا وألمانيا استعدادهما لوقف محتمل لواردات الغاز الروسى وذلك على خلفية إعلان موسكو بيع الغاز بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.