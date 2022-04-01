أجل سداد أول قسطين للسعودي والمقيم مع تمويل شخصي بالتقسيط على 60 شهر

يمكن الآن الحصول على تمويل شخصي وأيضاً تأجيل سداد أول قسطين كما يستطيع الحصول على هذا التمويل الشخصي كل من السعودي وأيضاً المقيم بالمملكة العربية السعودية حيث يمكنهم طلب التمويل والحصول عليه وإتمام الإجراءات اللازمة بكل سرعة ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على عرض التمويل الشخصي المتاح لما من السعوديين وأيضاً المقيمين.

أجل سداد أول قسطين مع تمويل مصرف الراجحي بالسعودية

يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية الميسرة ومن بين تلك المنتجات التمويل تمويل سداد المديونية والذى صمم بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة سواء السعوديين وأيضاً المقيمين ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز تمويل سداد المديونية لدى الراجحي بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل سداد المديونية لدى الراجحي بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

يتميز أيضاً تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بأنه متاح بفترات سداد ميسرة 60 شهر للسعودي وكذلك 36 شهر للمقيم.

كما يتميز تمويل سداد المديونية لدى الراجحي بأنه متاح بهامش ربح تنافسي.

العميل الذى يحصل على تمويل سداد المديونية لدى الراجحي يحصل على جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي.

يحصل العميل على مبلغ تمويلي بقيمة مالية ربما تصل إلى 2500000 ريال سعودي.

أيضاً يستطيع العميل من تأجيل سداد أول قسطين.

شروط تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

حدد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب تمويل سداد المديونية لدى الراجحي ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المقيم عمره لا يقل عن 23 عام ولا يتعدى 55 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي كحد أدنى.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم محول راتبه الشهري لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

طريقة طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

يمكن طلب تمويل سداد المديونية لدى الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال تحميل تطبيق مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وطلب التمويل.