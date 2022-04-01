نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل 60,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط الميسر للسعوديين بدون فوائد مالية في المقال التالي
قرض آهل يوفر للعملاء السعوديين العديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقًا بأسم بنك التسليف والادخار السعودي كما يمتاز التمويل بالسيولة النقدية لجميع المواطنين السعوديين بشرط توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل بالمملكة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري مناسب لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي مع توفير إيضًا موافقة الكفيل الغارم السعودي أما في حالة إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي لا يطلب منه توفير موافقة الكفيل في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم للحصول على طلب تمويل بدون فوائد بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر لدى قرض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
الشروط اللازمة للموافقة على قرض آهل الميسر للسعوديين
قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم القروض المتاحة الآن بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي بالكامل الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن كما يلي بالتفصيل اليوم:
- يشترط قرض آهل الميسر للسعوديين توفير دخل لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة الآن.
- كذلك يجب توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل ماعدا موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.
- إيضًا التمويل يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام ويكون حاصل على الجنسية السعودية للموافقة على طلب التمويل من البنك.
مميزات الحصول على قرض آهل الميسر للسعوديين في المملكة
أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة طويلة الأجل حتى خمسة سنوات على الأكثر لدى قرض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون دفع أي فوائد مالية بموافقة البنك ولكن يتحقق ذلك بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على المزايا التمويلية المتاحة كما يلي بكل التفاصيل:
- قرض منتج آهل السعودي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة لكافة موظفي الحكومة السعودية.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون رسوم إدارية إضافية.
- تمويل نقدي بدون فوائد مالية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي.
- إيضًا التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
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