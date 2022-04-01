بقسط أقل من 400 ريال تمويل تأجير سيارة بدون كفيل ميسر السداد عروض شهر رمضان

بقسط أقل من 400 ريال تمويل تأجير سيارة بدون كفيل عروض شهر رمضان على السيارات من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل والتي تقدم أفضل العروض التمويلية على جميع أنواع السيارات الملاكي والدفع الرباعي وهايلوكس غمارة وغمارتين فئة تويونا، وفئات أخرى كثيرة بأحدث الطرازات، حيث تختلف العروض كل فترة بشكل حصري للشركة، مع توفير خصائص مريحة للعميل وإمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة على حسب النظام المتوفر حالياً، وتعد شركة عبد اللطيف جميل من أفضل شركات تمويل السيارات معتمدة في السعودية تقدم المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً أنها مرخصة من البنك السعودي المركزي، ولذلك تطبق لوائح وقوانين البنك تشمل بنود العقد شريطة المتعاقدين.

شروط تمويل تأجير سيارة بدون كفيل شركة عبد اللطيف جميل

العرض المتاح حالياً بنظام 50 /50 أي يتم دفع نصف المبلغ في الدفعة المقدمة والنصف الأخر الدفعة الأخيرة تقسط بدفعات شهرية.

عرض تمويل سيارة بدون مقدم ولا كفيل لمدة سنتين ساري حتى 30 إبريل الجاري.

التقسيط للدفعة الأخيرة حتى سنتين.

قرض السيارة متاح للسعوديين ولغير السعوديين.

إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

يمكن تمويل السيارات بدون كفيل الجديدة والمستعملة أيضاً.

رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي القرض.

متاح تمويل سيارة بدون مقدم في حالة إن كانت الأقساط الشهرية تغطي 40% من الراتب.

حرية تحديد تاريخ سداد القسط قبل موعد الاستحقاق.

تمويل بدون كفيل عند استيفاء الشروط.

طريقة طلب تمويل تأجير سيارة بدون كفيل بالتقسيط

من خلال رابط موقع شركة عبد اللطيف جميل السعودية. اختر سياراتك التي تريدها. ثم تعبئة استمارة الطلب. رفع المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية – صورة من رخصة القيادة سارية المفعول – إجمالي الدخل الشهري “تعريف بتفاصيل الراتب” – إثبات عنوان السكن).

تقدم شركة عبد اللطيف جميل خاصية حساب قرض السيارة إلكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية اختيار السيارة التي تناسب ميزانيتك عبر أيقونة (أي سيارة تناسب ميزانيتي؟) وتحديد نوع المركبة والراتب الشهري وقيمة الدفعة المقدمة ثم الضغط على (استعرض السيارات)، كما تستطيع الاستعلام عن أي شيء يخص عروض شهر رمضان أو المتاحة حالياً من خلال الاتصال على الرقم 8002442211.