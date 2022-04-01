القوات الروسية تغادر محطة تشيرنوبل النووية شمال كييف

أكدت السلطات الأوكرانية، مساء يوم الخميس، إخلاء القوات الروسية محطة تشيرنوبل، بعدما سيطرت عليها أواخر فبراير الماضي.

وكشفت وكالة حكومية أوكرانية مكلفة بإدارة المحطة عن عدم وجود أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبل للطاقة النووية الواقعة على مسافة 100 كيلومتر شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.