سفيرا ألبانيا وكوسوفو يطالبان بمزيد من التضامن الأوروبى فى أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ندوة استضافتها الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية فى فيينا، مساء اليوم الخميس، بعنوان "القمة الأوروبية الأخيرة..صورة توضيحية" بحضور عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين.
وشدد سفير كوسوفو فى فيينا، لولظيم بلان، على ضرورة حماية الأمن فى دول البلقان وتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وقال نائب السفير الأوكرانى فى فيينا، فالندى كولوفسكى، إن بلاده تعرضت لتدمير هائل خاصة فى البنية التحتية فى مدينة خاركيف، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود الإغاثة من الاتحاد الأوروبى، ومشيرًا إلى أن بلاده أضاعت فرص سابقة فى الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، لكنها تتطلع إلى الانتصار فى هذه المعركة وإعادة بناء نفسها وتأكيد هويتها الأوروبية.
من ناحية أخرى، التقى الرئيس البولندى أندريه دودا، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا فى العاصمة البولندية وارسو لمناقشة سبل دعم أوكرانيا ومساعدتها فى الدفاع عن نفسها أمام العمليات العسكرية الروسية.
وذكر "رايو بولندا" أن اللقاء البولندى - الأوكرانى تم بحضور نائب وزير الخارجية البولندى ومستشار الرئيس دودا للسياسة الخارجية وذلك لتحديد سبل دعم أوكرانيا إنسانيا وعبر الجهود الدبلوماسية.
يشار إلى أن أوكرانيا تحد بولندا شرقا، واستقبلت بولندا حتى الآن أكثر من مليونى لاجئ فارين من العمليات العسكرية فى أوكرانيا والمستمرة منذ 24 من فبراير الماضى.
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