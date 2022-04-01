واتساب معونة الأمير عبد العزيز بن فهد التي ينتظرها ملايين السعوديين في جميع أنحاء المملكة والتي يتم تقديمها طوال العام، وخاصة في شهر رمضان الكريم، حيث يمون الدعم الغير مسبوق من الأمير سببا في الاتجاه بطلبات المعونة إليه، ويتم توفير العديد من قنوات التواصل مع الأمير من خلال الأرقام والواتساب وكذلك يتم تسلم نموذج لمعروض طلب على البريد الإلكتروني المتاح، وتقوم المؤسسة وموظفيها بالرد على الطابات بعد دراستها والتثبت منها.

“واتساب معونة الأمير عبد العزيز بن فهد” معروض طلب مساعدة kfahadalsaud رمضان 1443

من أكثر العبارات البحثية في جوجل المملكة العربية السعودية وخاصة مع أقبال شهر رمضان الكريم هو طلب معونة المؤسسات الخيرية والإنسانية لطلب المساعدات المالية العاجلة وسداد الدين وأيضا طلب المسكن أو السيارة المجانية التي تعين على الحياة، ويتم تسلم طلبات الدعم والرد عليها بأسرع طريقة بعد دراستها جيدا وتحديد قيمة الدعم المقدم للسعوديين.

مؤسسات إنسانية يتم من خلالها تقديم المساعدات المالية للسعوديين

تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية بتقديم دعم مالي وشقق سكنية أو سيارة للمحتاجين من ابناء الوطن.

يتم تقديم الدعم الشهري على شكل شقة او سيارة لغير القادرين من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الإنسانية

يقوم الديوان الملكي السعودي بسداد الديون وسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء المتأخرة لغير القادرين.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص موعد محدد حسب الظروف التي تراها مناسبة لإيداع المساعدات المقطوعة.

كما تقوم الوزارة بإيداع راتب الضمان المطور للمتقدمين والحاصلين على الأهلية لصرف الراتب الشهري.

كما يقدم خادم الحرمين الشريفين المكرمة الملكية قبيل شهر رمضان وتصرف في هذا العام في السابع والعشرين من الشهر الكريم.

صيغة معروض طلب مساعدة نقدية من مؤسسة الأمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تحية طيبة مقدمة إليكم، وبعد أبدأ هذا الخطاب بتعبيري عن مدى ما اشعر به من امتنان وتقدير لما تقدمونه للدولة من مجهود جبار من أجل رفع شأنه، وأريد أن أطلب من سيادتكم مساعدة مالية، وذلك بسبب تعرضي لازمة مالية كبيرة في عملي، وقد تعرضت لخسارة مالية كبيرة وفقدت فيها كل ما املك، والآن مهدد بالسجن، فالتمس من سيادتكم الموافقة على طلبي، وجعل الله مساعدتكم في ميزان حسناتكم. اسم المرسل: تسجيل رقم الهاتف: يتم تقديم المستندات التي تثبت الدخل والوضع المالي أو الاحتياج إلى المساعدة المالية أو الشقة أو السيارة أو غيرها.

ألية الاتصال وطلب المعونة من الأمير (مباشرة – غير مباشر)

البريد السعودي (مدينة جدة) Ar Rawdah، Nahdat Al Maarifah، (منطقة تبوك) بالتواصل مع الأمير فهد بن سلطان، ويكون مكان المقر بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

عنوان المؤسسة : 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

واتساب: 8004000000 ومن خارج المملكة 485232658966.

تويترhttps://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

البريد الإلكتروني [email protected]

تراسل على عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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