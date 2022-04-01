الملك محمد السادس يدعو رئيس الحكومة الإسبانية إلى زيارة المغرب

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للديوان الملكى المغربى بأن الملك محمد السادس أجرى اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأضاف البيان أنه خلال هذه المحادثات جدد العاهل المغربى التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التى وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، فى 14 مارس الجارى. وأوضح البيان أن هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب الملك محمد السادس، فى 20 اغسطس 2021، وتستجيب لندائه بتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة فى العلاقات بين البلدين”.

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