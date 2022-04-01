موسكو تؤكد أنها ستفتح ممرا إنسانيا في ماريوبول بأوكرانيا

أعلنت روسيا، الخميس، أنّها ستفتح، الجمعة، ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات المسلحة الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا (220 كيلومترا شمال غرب) في الأول من أبريل اعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (7:00 ت غ)".
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ هذا الإجراء اتُخذ بناء على "طلب شخصي من الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) والمستشار الألماني (أولاف شولتس)، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن".
وأضافت الوزارة أنه "بهدف ضمان نجاح هذه العملية الإنسانية، يُقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق الخميس استعدادها "لقيادة" عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول اعتبارا من الجمعة، شرط أن تكون لديها الضمانات الأمنية اللازمة.
والوضع الإنساني كارثي في ماريوبول، حيث هناك عشرات آلاف المدنيين الذين يعانون من جراء الحصار والبرد ونقص الغذاء.
وقالت الحكومة الأوكرانية إنها أرسلت 45 حافلة الخميس لإجلاء المدنيين من ماريوبول إلى زابوروجيا، متهمة القوات الروسية بمنعهم من دخول المدينة.
ويتقاذف الجانبان بانتظام المسؤولية عن إحباط عمليات إجلاء المدنيين.
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