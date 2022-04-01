الدفاع الروسية: تدمير 28 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 28 موقعا عسكريا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، يوم الخميس، أن من بين تلك المواقع 4 مراكز للقيادة و3 مستودعات ميدانية للصواريخ والقذائف و4 مستودعات للوقود و6 مناطق لتمركز المعدات الحربية الأوكرانية.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية مروحية أوكرانية من نوع "مي-24" على بعد 30 كلم غربي مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا، و4 طائرات مسيرة بالقرب من تامارينو وليسيتشانسك وفولنوفاخا، وفق وكالة نوفوستي.
وأكد كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت مروحيتين من نوع "مي-8"، حاولتا إجلاء قادة فوج "آزوف" الأوكراني من مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرقي أوكرانيا.
وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، أسقطت القوات الروسية 124 طائرة أوكرانية و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، ودمرت 1826 دبابة ومدرعة.
ودمرت القوات الروسية أيضا 195 نظاما لراجمات الصواريخ و766 من المدافع والهاون و1704 عربات عسكرية.
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