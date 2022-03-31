الناتو: روسيا تعيد توزيع قواتها فى أوكرانيا بدلًا عن الانسحاب

جدة - نرمين السيد - وتابع شتولتنبرج حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن روسيا تحاول إعادة جمع قواتها وإمدادها وتعزيز هجومها فى منطقة دونباس بالتزامن مع الاستمرار فى الضغط على العاصمة "كييف" ومدن أخرى.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية مستمرة فى أوكرانيا من 24 من فبراير الماضى؛ ما أدى إلى فرار أكثر من 4 مليون مواطن أوكرانى من بلادهم.

وفى سياق متصل، طالب حلف الناتو الدنمارك، اليوم، بإرسال 800 جندى إلى لاتفيا فى إطار جهود دعم الجناح الشرقى للحلف.

وكانت رئيس وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، قد أعلنت قبل أيام استعدادها لإرسال قوات إلى لاتفيا فى حال طلب الحلف ذلك، إلا أن الخطوة تتطلب موافقة البرلمان، حسبما أشارت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

يشار إلى أن لاتفيا تتشارك حدودها الشرقية مع روسيا كما تتشارك أيضا حدودها الجنوبية مع بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا.