نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تتبع شحنة ناقل بالرقم أو الاستفسار عبر الهاتف الموحد في المقال التالي
كيفية و خطوات تتبع شحنة ناقل بالرقم عبر خدمات الشركة المقدمة للمتعاملين معها، وتعد شركة ناقل من الشركات المقدمة للخدمات البريدية، وتأسست منذ عام 2005، وهو نتيجة الشراكة التي عقدت بين البريد السعودي وشركة هلا إكسبرس للنقل والشحن، وقد تم تخصيص نسبة 51 % من شركة ناقل للبريد السعودي، والباقي لشركة هلا، ونوضح من بين الخدمات المقدمة كيفية تتبع شحنتك والطرق والخدمات المتاحة لذلك إلكترونياً وعبر وسائل الاتصال الحديثة لسعرة معرفة مكان الشحنة.
كيفية تتبع شحنتك عبر ناقل برقم الشحنة
أحد الخدمات التي تتسم بالتميز وفق ثناء العملاء، منهم إمكانية تتبع الشحنة عبر شركة ناقل من الخدمات الإلكترونية، عبر إدخال بيانات بسيطة على الموقع الإلكتروني، وفي خطوات سهلة التنفيذ
- نبدأ بالدخول على موقع شركة ناقل إكسبرس الإلكتروني.
- من القائمة العلوية للموقع تظهر خدمة تتبع شحنتك
- اضغط على الخدمة
- قم بتسجيل رقم الشحنة في المستطيل الإلكتروني الفراغ.
- اضغط على تتبع شحنتك.
- تظهر المعلومات حول مكان الشحنة وأخر الإجراءات التي اتخذت نحوها.
- يمكنك معرفة موعد الوصول والاستلام على العنوان المسجل
- يجب التأكد من صحة بيانات العنوان من أجل سرعة الوصول.
خدمات شركة ناقل للشحن
تقدم شركة ناقل عدة خدمات والتي تمتلك العديد من المميزات مع مستخدمي خدمات الشحن:
- تتميز الشركة بإرسال الشحنات للعملاء في وقت قياسي بمجرد وصول واستلام الطرود البريدية.
- تحرص الشركة على تعليف الطرود بشكل مميز دون تحميل العملاء أي أعباء إضافية.
- تمتلك الشركة فريق عمل ذو خبرة كبيرة في توصيل الطرود والشحنات البريدية بمختلف أنواعها.
- إمكانية تتبع الشحنة عبر الموقع الإلكتروني لشركة ناقل.
تتبع شحنة ناقل عبر الجوال
وفرت الشركة إمكانية تتبع شحنة ناقل عبر الجوال وهي ما تسهل من الخطوات التي سيقوم بها العميل، ويمكن تلقي إشعارات عن طريق رقم الهاتف من بين الخدمات الإلكترونية لتطبيق ناقل الرسمي، او الاتصال على الرقم الموحد وهو 920020505 ثم الاستفسار عن الشحنة ومعرفة حرة تنقلها وموعد استلامها وتأكيد العنوان مع مقدمي الخدمة والتحقق من عدم وجود أي سبب عارض قد يمنع وصل شحنتك إليك.
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