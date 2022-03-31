طريقةحغظ قصص انستغرام على اللابتوب والهواتف الذكية 

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عمر شويل - جدة طريقة حفظ قصص انستغرام على اللابتوب والهواتف الذكية تعتبر قصص انستغرام مقاطع فيديو يتم نشرها على ملفك الشخصي وتستمر لمدة 24 ساعة وبالتالي يوجد وقت محدد لعرض هذه القصة فيوجد العديد من الخيارات الأخرى التي تساعدك على تحميل القصة الموجودة في انستغرام في تطبيق أو هاتفك.

قام موقع business lnsider بتوضيح أنه يوجد العديد من الطرق التي تساعدك على تحميل قصص انستغرام أو يمكنك تحميلها على الهاتف المحمول الخاص بك أول قصة الخاصة بأي شخص آخر سواء العامة أو الخاصة كما يمكنك تحميلها على اللابتوب أو على الكمبيوتر أو على الأجهزة الذكية وسوف نوضح هذا العام من خلال السطور القادمة.

كيفية حفظ قصة انستغرام

أولا يتم فتح تطبيق انستغرام وتسجيل الدخول ثم تقوم بالضغط على القصة الخاصة بك وفي أعلى يسار الزوايا تقوم بعرض المشاركات التي قمت بإضافتها إلى القصة ثم تقوم بالضغط على حفظ أو الضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الجهة اليمين ثم الضغط على حفظ سواء على هاتف الايفون أو الاندرويد.

بعد ذلك يمكنك حفظ الفيديو أو الصورة على هاتف الايفون حفظ القصص المحددة لفيديو عمودي واحد تقوم بالضغط على حفظ القصة.

طريقة أخرى لحفظ قصة انستغرام

هذه الطريقة تعتبر قصة بديل لكي تتمكن من حفظ قصة الانستغرام بشكل تلقائي في أرشيف التطبيق أو من خلال ذاكرة الهاتف.

تقوم بفتح تطبيق الانستغرام ثم اضغط على ملف التعريف الخاص بك ثم اضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الزوايا العلوية والضغط على الإعدادات ثم الخصوصية.

في الخطوة التالية تقوم بالضغط على القصة والضغط على عنوان الحفظ يمكنك التبديل بين حفظ القصة بالنسبة لهواتف الايفون والاندرويد بعد ذلك سوف تتمكن من حفظ القصة أو الفيديو على هاتفها ويمكنك أيضا التبديل إلى حفظ القصة في الارشيف وليس على الهاتف.