اعتقال 11 فلسطينيا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يوما

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن من ضمن المعتقلين من القدس، الناشط محمد أبو الحمص، وتم اعتقاله خلال تواجده فى حى الشيخ جراح حيث يواجه أهالى الحى التهجير القسرى مقابل إحلال مستوطنين محلهم.

وقالت مصادر مقدسية إنه تم اعتقال ثمانية شبان آخرين ستة منهم من بلدة العيزرية جنوب القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت شابين فلسطينيين من بلدة قباطية بالضفة الغربية خلال تواجدهما داخل الخط الأخضر.