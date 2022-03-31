الأردن يدين اقتحام عضو فى الكنيست الإسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة هيثم أبو الفول، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن: "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخى والقانونى القائم، وللقانون الدولى". وشدد المتحدث على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

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