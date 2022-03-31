الكويت.. حريق كبير في "سوق المباركية" التراثي

تعرض سوق المباركية التراثي في الكويت، إلى حريق، الخميس، التهم عشرات المحال، فيما لا تزال فرق الإطفاء مستمرة بعملية إخماد النيران.

وسوق المباركية هو سوق تراثي قديم يقع وسط العاصمة، ويعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت، ويعج يوميا بالزوار من كل أنحاء البلاد.

وأكدت قوة الإطفاء العام، أن 8 من فرقها تواصل عملها في مكافحة الحريق الذي اندلع في السوق، مستعينة بآلياتها ومعداتها، موضحة أن الخسائر تتمثل حتى الآن "باحتراق عشرات المحال المتجاورة".

وقال ضابط العلاقات العامة في القوة، المقدم رضا السلمان، إنه تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة الثالثة و20 دقيقة عصر الخميس، مشيرا إلى أنه طال في البداية 20 متجرا، قبل أن تنتشر النيران نظرا إلى التصاق المحال ببعضها البعض، والتي تحتوي معظمها على بضائع من العطور والجلود.

ونوه إلى أن "أسقف المحال في السوق جعل النار تمتد بصورة كبيرة وسرعة هائل، كونها تراثية"، حسب ما ذكرت وكالة "كونا".

وأضاف أن فرق الإطفاء "تقوم بدورها وفق خطة عمل، بالرغم من كل المعوقات الكبيرة المتعلقة بموقع السوق والزحام في منطقة المباركية"، داعيا الجمهور إلى الابتعاد عن موقع الحريق وإفساح المجال والطريق لآليات الإطفاء والطوارئ التي تتعامل مع الحريق، لتقوم بعملها.

كما طمأن الجمهور بأن "فرق الإطفاء اتخذت كل التدابير الاحترازية حيال الحريق، وتم عمل طوق حول الموقع للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المحال والمجمعات الأخرى.