نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم ارقام الهواتف نتعرف عليها وعلى كل وسائلها من خلال الآتي في تلك السطور المقبلة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن الاشتراك السريع من خلاله بالمسابقة حلم، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن الطريقة المثلى للاشتراك، وكذلك نتعرف على الأرقام التي من خلالها من الممكن إتمام خطوة الاشتراك بالمسابقة وبأسرع وقت.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وارقام الهواتف

الاشتراك في المسابقة الشهيرة العربية الحلم، من بين المسابقات الأكثر شهرة حول العالم، والتي من خلالها من الممكن الفوز بالعديد من الجوائز، وكل جائزة لها ترتيب خاص، فالفائز بالمركز الأولى أو المستحق للجائزة الأولى يكون من حقه أن يتسلم الجائزة بالقيمة المالية التي تعدل مليون دولار، ومن الممكن أن تقوم بالقيام بخطوات بسيطة جدا يكون الهدف منها الاشتراك، ومن الممكن أن يتم الاشتراك بالمسابقة من خلال تلك الطرق الآتية:

الاشتراك بإرسال رسالة بالهاتف

من الممكن أن يقوم الشخص بالاشتراك عن طريق الاستعانة بالأرقام الآتية، وبإرسال رسالة مضمونها الكلمة حلم يكون الاشتراك قد تم بعد مجاوبة المتسابق على سؤال بشكل صحيح، ومن أرقام الاشتراك ما يأتي:

من المملكة السعودية يمكن لأي شخص التواصل على هذا الرقم 650444 من خلال شبكة موبايلي، وعلى رقم آخر 755505.

من مصر التواصل لكافة الراغبين في الاشتراك على الرقم 95450 من خلال شبكة فودافون.

من المملكة الأردنية التواصل من خلال الشبكة زين على 94099.

التواصل مع المسابقة من خلال رسالة على الرقم 5544 من الإمارات.

من الدولة البحرينية التواصل يكون على الرقم 98885 لعملاء الشركة إس تي سي.

الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة

الموقع الرسمي والمعروف باسم dream contest المسؤول عن الخطوة الخاصة بالاشتراك، ومن الممكن الوصول له والدخول عليه من خلال الشبكة العنكبوتية وباستعمال هاتفك الإلكتروني، ومن خلال الدخول لموقع وإرسال كل البيانات المطلوبة تكون هناك المعرفة بكل التفاصيل الخاصة بالمسابقة، ويتم الاشتراك الفعلي بمسابقة حلم.