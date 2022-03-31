نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم برامج شهر رمضان الدينية 2022 على التلفاز في المقال التالي
البرامج الدينية في رمضان 2022، ينتظر الكثير منا البرامج والدروس الدينية التي تذاع على شاشة التليفزيون طوال شهر رمضان لأنها ذات فوائد جمة وتعلمنا الكثير من الأشياء في حياتنا الدينية والدنيوية، لهذا هناك إقبال كبير على مشاهدة تلك البرامج في شهر رمضان ورغبة كبيرة في معرفة جدول البرامج الدينية في شهر رمضان لمتابعتها وهذا ما نطلعكم عليه في سطورنا القادمة.
البرامج الدينية في رمضان 2022
نظرًا لأننا في شهر رمضان نسعى إلى تعلم المزيد عن ديننا ونبتعد عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات فنحتاج إلى ما يعوض ذلك من خلال البرامج الدينية المفيدة والنافعة لنا وهناك الكثير منها حيث أن هناك عدد كبير من تلك البرامج الذي يسعى إلى نشر الخير إلى الجميع وتعليم المسلمين حول دينهم ودنياهم، وحتى الآن لم تحدد المواعيد الرسمية لبرامج شهر رمضان ولكن تم تحديد القنوات المختصة بإذاعة تلك البرامج وهي:
أبرز برامج رمضان الدينية 2022 على التلفاز
هناك فئة معينة من البرامج والدروس الدينية التي ينجذب إليها عدد كبير من المسلمين لبساطتها ويسرها في توصيل المعلومة للمشاهدين، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر عليهم وتعليمهم مكارم الأخلاق وتزيد من سعهيم إلى فعل الخيرات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل وأبرز تلك البرامج:
- برنامج الإمام الطيب: يقدم تحت إشراف فضيلة الإمام شيخ الأزهر مع الدكتور محمد محفوظ لمناقشة الكثير من النقاط الدينية والحياتية.
- برنامج إحسان المستقبل: يقدم البرنامج أحد أهم الشخصيات العربية والتي لها تاريخ طويل في تقديم برامج المساعدة وهو أحمد الشقيري ويناقش عدة قضايا دينية مختلفة بصورة جديدة ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أكثر عن البرنامج.
- برنامج قلبي اطمئن: يقدمه غيث حيث يلقي الضوء على نقطة محددة بكل حلقة وتكون تلك النقطة في الكثير من الدول سواء العربية أو الغربية ويسعى إلى مساعدة أكبر قدر ممكن من المحتاجين.
- برنامج على أبواب الفتن: لاقى البرنامج منذ انطلاقه لشهرة وصيت كبير حيث يقدمه مصطفى حسني الداعية الإسلامي المعروف ويناقش أهم القضايا والنقاط الدينية التي تواجهنا في حياتنا اليومية ويسعى إلى نشر تعاليم الإسلام بسهولة للمسلمين.
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