موعد إيداع الحقيبة المدرسية 1443 المساعدة المدرسية الخاصة بالحقيبة المدرسية.

يترقب العديد من الطلاب والطالبات في السعودية خلال الفترة الحالية موعد إيداع الحقيبة المدرسية 1443، وذلك مع انطلاق فعاليات الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، فهي خدمة توفرها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية يتم من خلالها إيداع مبلغ مالي في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي يساعدهم في شراء كافة مستلزمات الدراسة.

موعد إيداع الحقيبة المدرسية 1443

أعلنت الوزارة أنها سوف تقوم بإيداع الدعم في حسابات المستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري، ولكنها لم تعلن عن الموعد المحدد للإيداع إلا أنها أكدت أنه سيكون خلال الفترة القادمة، حيث تقوم الوزارة بصرف الدعم المستحق بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثالث حتى يتمكن أولياء الأمور من شراء كافة المستلزمات المدرسية لأبنائهم وفور صرف الدعم ستعلن الوزارة بشكل رسمي من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلبة لكي يتمكنوا من الحصول الدعم، وتتمثل هذه الشروط في:

لابد أن يكون ولي أمر الطالب من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

يتراوح عمر الطالب أو الطالبة من 6 سنوات إلى 18 سنة، بشرط ألا يكون أصغر أو أكبر من ذلك.

لابد أن يكون الطالب/ة حاصل على الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون الطالب/ة مقيمين داخل الأراضي السعودية.

يشترط أن يكون الطالب/ة مسجلًا في مستوى تعليمي سواء ابتدائي أو متوسط أو ثانوي.

كيفية الاستعلام عن الحقيبة المدرسية 1443

أعلنت الوزارة عن إتاحة خدمة إلكترونية يتمكن من خلالها جميع المستفيدين الاستعلام عن قيمة الدعم وكافة تفاصيل الحقيبة المدرسية، ويتم توضيح ذلك فيما يلي: