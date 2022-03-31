شروط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام والطريقة

التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام، بعدما تم الإعلان عن عودة الاعتكاف مرة أخرى في المسجد الحرام بعد التوقف الفترة الماضية اتجه الكثير من الأشخاص الراغبين في الاعتكاف بشهر رمضان إلى البحث عن شروط وطريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام، حيث قد سمحت رئاسة الحرمين الشريفين بعودتها ولكن وفق شروط وقواعد معينة.

طريقة التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام

سمحت رئاسة الحرمين الشريفين بفتح باب التسجيل في الاعتكاف بداية من الفترة الأخيرة من شهر شعبان حتى الأيام العشر الأولى من شهر رمضان، ويتم إتاحة تصاريح الاعتكاف بدايةً من السادس عشر إلى التاسع عشر من شهر رمضان، ويتم اتباع الخطوات القادمة في تسجيل الاعتكاف:

من الموقع الخاص برئاسة المسجد الحرام يتم اختيار تبويب الدخول للنظام.

وبعد ذلك يتم اختيار زر تسجيل طلب اعتكاف جديد.

على المتقدم الآن أن يضيف جميع البيانات والتفاصيل المطلوبة بما في ذلك صورة الهوية سواء كان مواطن أو مقيم.

عليه بالاطلاع على شروط الموقع والموافقة عليها والانتظار إلى أن يرسل الموقع رسالة للجوال توضح نجاح عملية التسجيل.

شروط خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام

لكي يتمكن الفرد سواء مقيم أو مواطن سعودي من التقديم في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام عليه توفير شروط التقديم الآتية:

العمر أكبر من ثمانية عشر عامًا. الاهتمام بنظافة المكان وعدم تحريك الأشياء من مكانها. عدم إلقاء أي دروس في المسجد في فترة الاعتكاف. منع القيام بجمع العفش ففي تلك الحالة تقوم الإدارة بإزالته وكذلك تعليق الملصقات. حظر وجود اختلاط أو تجمعات بين النساء والرجال.

كيفية الاستعلام عن طلب الاعتكاف

ولكي يتمكن المتقدم من متابعة الطلب المقدمة إلى الرئاسة بشأن الاعتكاف في المسجد الحرام يتبع الخطوات القادمة: