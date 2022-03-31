شروط توثيق حساب سناب بالنجمة 2022 

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عمر شويل - جدة أهم شروط توثيق حسابات سناب بالنجم 2022 قامت شركة سناب شات بتوفير العديد من الخصائص المميزة لجميع مستخدمى هذا التطبيق ومن أهمها توثيق الحساب بنجمة والتي يقوم باستخدامها الملايين من المشاهير حول العالم كله ولكن قبل أن يتم توثيق هذا الحساب ينبغي أن يكون حساب هذا الشخص متوافق مع كافة الشروط التي قامت بتحديدها الشركة لكي يتمكن من الحصول على هذه الميزة لهذا سوف نوضح لكم أهم شروط توثيق حساب السناب بالنجمة.

شروط توثيق حساب السناب بالنجمة 2022

يعتبر رمز النجمة من أكثر الخدمات الهامة الموجودة في تطبيق السناب شات لجميع العملاء وبالتالي قامت الشركة بتحديدها وقامت بتوضيح أهم شروط والمعايير للاستفادة من هذه الخدمة وهي كالآتي،

يجب على المستخدم أن يقوم بكتابة البيانات وكافة التفاصيل التي تتعلق بهذا المستخدم سواء الاسم أو البريد الإلكتروني وكذلك كتابه رقم الجوال أو رقم الهوية بعد ذلك يقوم بتأكيد شخصيته بأنها حقيقية. في الخطوة التالية يجب أن يحقق هذا الشخص العدد المطلوب من المتابعات لكي يتمكن من تفعيل الحساب والتي تصل إلى 50000 متابعة. يجب على هذا المستخدم أن يتبع كافه التعليمات الخاصة بحساب سناب شات وعدم نشر أي محتوى مخل للآداب أو يحرض على العنصرية نهائياً.

طريقة توثيق حساب السناب بالنجمة

سوف نوضح لكم من خلال السطوع القادمة طريقة توثيق الحساب بالنجمه بعد استفتاء جميع الشروط التي قامت وتحديدها الشركة و إليكم الآتي:

يتم تسجيل الدخول أولا إلى تطبيق السناب شات واضغط على ملف التعريف.

بعد ذلك تقوم بالضغط على اعدادات التطبيق وخيارات الدعم ثم الضغط على احتاج مساعدة وتقوم بالضغط على اتصل بنا ثم اضغط على السناب شات لا يعمل ثم تضغط على الاعدادات مرة أخرى.

بعد ذلك تقوم بالضغط على خيار نعم وانقر على مشكلتي غير موجودة من ضمن قائمة المشاكل ثم كتابة رسالة للدعم والتي تشمل توثيق الحساب بسبب التعرض للازعاج أو العديد من الحسابات المزيفة التي تسعى إلى تشويه سمعه هذا المستخدم.