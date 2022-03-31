نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدورة 53 لشهر رمضان 1443 وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن الدورة 53 في شهر رمضان 1443، حيث إن ذلك يعتبر واحد من ضمنالأمور التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لأن يعرفون الموعد الذي سيتم فية صرف هذا البرنامج من قبل الجهات المختصة في شهر رمضان المبارك، حيث يختلف الصرف من شهر إلى أخر.

حساب المواطن الدورة 53

يصرف برنامج حساب المواطن بشكل شهري إلى المواطنين في المملكة من أجل مساعدة المواطنين على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، ويقدم إلى عدد محدد من الفئات في المجتمع السعودي وهم من يعانون من ضعف مستوي الراتب الشهري لهم أو ليس لديهم دخل شهري ثابت حتي يعمل البرنامج على توفير لهم الدعم المادي بشكل ثابت.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

حتي يستطيع المواطن السعودي الاستفادة من برنامج حساب المواطن لابد من التسجيل فية وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي تكون كالأتي:

زيارة موقع حساب المواطن على شبكة الأنترنت.

اختيار التسجيل في البرنامج.

يقوم المتقدم بكتابة الاسم ثم رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد.

إدخال العنوان ورقم الهاتف المحمول.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك في المربعات المخصص لها.

بعد ذلك تعبئة كافة بيانات التابعين.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب البنكي ورقم الايبان.

النقر علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط علي زر التسجيل.

موعد نزول حساب المواطن الدورة 53

أوضح برنامج حساب المواطن بإنة سيتم إيداع الدفعة الخاصة بشهر رمضان من البرنامج في يوم الخميس الموافق 10 من شهر إبريل القادم، والذي يوافق التاسع من شهر رمضان المبارك لجميع المستفيدين حيث سيتم الإيداع في حسابتهم البنكية، وقد أصدرالبرنامج نتائج الأهلية لهذه الدورة حيث يمكن القيام بالاستعلام عنها عبر الأتي:-