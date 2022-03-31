نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء الأولياء استخراج كشف النقاط الخاص بالفصل الدراسي الأول والثاني 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن فضاء الاولياء، وهذا حتى يتم استخراج كشف النقاط الخاص بالتلاميذ 2022م وهذا يعد من أبرز المواضيع التي تشغل بال الجزائريون فضاء اولياء التلاميذ 2022م وأضاف إلى ذلك أن هذا الذي أوضحه وزارة التربية والتعليم بالجزائر، حيث أن هذا يعد من أبرز الأنظمة المعلوماتية المستحدثة داخل إطار رقمنة قطاع التعليم داخل الجزائر، حيث أن فضاء الأولياء كشف النقاط هو الأرضية الرقمية الوحيدة التي تم الايضاح عنها حتى يتمكن أولياء الأمور للتلاميذ في كافة مراحل الأطوار التعليمية المختلفة “الابتدائي والمتوسط والثانوي” وهذا حتى يتم استخراج كشف النقاط الخاص بالفصل الدراسي الأول والفصل الثاني

ومن الجدير بالذكر أن يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق فضاء الأولياء ، لكي يتم استخراج كشف النقاط، وهذه المنصة المعلوماتية خاضعة لوزارة التربية والتعليم الجزائرية، وأضاف إلى ذلك أن هذا من أجل تسهيل وتبسيط وتطوير جميع الأمور، وأكد أن يجب الدخول على الرابط الخاص، وهذا لكي يتم الحصول على كشف النقاط، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح فضاء الأولياء استخراج كشف النقاط 2022م.

فضاء الأولياء استخراج كشف النقاط 2022م :

زادت محركات جوجل في البحث عن موقع فضاء الأولياء في الجزائر، وهذا لكي يتم استخراج كشف النقاط 2022م وأضاف إلى ذلك أن هذا أبرز البوابات الإلكترونية الهامة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في الجزائر، وهذا لجميع الأشخاص الذين يرغبون بحاجة إلى معرفة النقاط التي تم التحصل عليها لأبنائهم عن طريق فضاء الأولياء 2022م وأكد على أن هذه المنصة تتيح للأولياء الاستعلام عن نتائج أبنائهم، وهذا استخراج كشف النقاط 2022م وأضاف إلى ذلك أن نعرض لكم فضاء أولياء التلاميذ 2022م.

فضاء أولياء التلاميذ 2022م :

الموقع الرسمي الإلكتروني الذي أوضحت عنه وزارة التعليم الجزائرية، تعلن عن فضاء الأولياء كشف النقاط، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم استخراج كشف النقاط الخاص بالطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة داخل الجزائر، وهذا عن طريق الأرضية المعلوماتية، وأضاف إلى ذلك ما بين الخدمات التي أوضحت عنها فضاء الأولياء حتى يتم استخراج كشف النقاط لكي يتم الاطلاع على نتائج الفصول الدراسية المختلفة الخاصة بالمتمدرسين، حيث أن في هذه الحالة يتم استخراجها بكل سهولة وهذا دون عناء التنقل للمدارس.