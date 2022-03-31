نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان على موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الانتهاء فعليًا من صرف الدفعة الأولى والثانية والدفعة الثالثة في الـ 21 من مارس 2022 من منحة الضمان الاجتماعي الداعمة للأسر الفقيرة والمحتاجة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد حان موعد صرف الدفعة الجديدة، مما زاد من معدل البحث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر من قِبل المستحقين له، حيث يتاح الصرف من إحدى ماكينات الصرف الآلي أو البنوك بمجرد إيداع المنحة في الحساب.

موعد نزول الضمان الاجتماعي مارس 2022

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات مادية للعديد من الأسر ولكن بشروط محددة، وتعقب ذلك القرار إقبال عدد كبير من المواطنين على التقديم للاستفادة من الدعم المقدم، حيث جاءت قرارات وزارة التنمية الاجتماعية موضحة أنه سيتم صرف الدعم المقدم في بداية كل شهر ميلادي، واليوم تم إيداع دفعة جديدة من راتب الضما الاجتماعي المطور الموافق 31 من مارس 2022.

ولقد تم الإعلان على نقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم إلى الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تم صرف الدفعة الخاصة بشهر يناير وفبراير في موعدها المحدد، وبخصوص منحة شهر مارس قد تم بالفعل إضافتها في حساب المواطنين المستحقين ويحق لهم بدء الصرف في أي وقت، ويعقب تلك الإجراءات مراجعة الطلبات الجديدة للتقديم في برنامج الضمان الاجتماعي من قبل الفئات التي توجهت للتقديم منذ فترة قصيرة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الشروط المحددة التي يجب أن تتوافر في المستفيد من الضمان الاجتماعي والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون مقدم الطلب والراغب في الحصول على المنحة هو سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يزيد دخل الشخص مقدم الطلب عن الحد الأدنى للمعاش المخصص من الضمان الاجتماعي.

يجب توافر المستندات الرسمية عند تقديم الطلب.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

يتم تقديم دعم الضمان الاجتماعي إلى فئات محددة، وذلك لضمان تقديم الدعم إلى المواطنين الذين يعانون من مشاكل مادية، ومن ضمن الفئات المستحقة لمنحة الضمان الاجتماعي مايلي: