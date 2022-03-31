بدون كفيل قرض فوري يصل 30 ألف ريال سعودي بالتقسيط علي 5 سنوات

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تمويل شخصي يصل إلي 30.000 ريال سعودي بدون كفيل ويقدمه شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين بأراضي المملكة ويمكن الحصول عليه فوري في حالة توافر الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة، حيث تقدم شركة اليسر تمويلات متنوعة تتوافق مع الشريعة الإسلامية فهي مرخصة وتعمل تحت رقابة إشراف البنك المركزي السعودي، وأيضا بالتقسيط المسير تتناسب مع الدخل الشهري الخاص بك ويستخدم هذا التمويل في الكثير من المتطلبات والاحتياجات المنزلية والشخصية، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي فوري واهم الشروط المطلوبة لدي شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية.
الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل فوري من شركة اليسر
تقدم شركة اليسر للإجارة التمويلات الشخصية المتنوعة لجميع الأشخاص المحتاجين إليه بالمملكة العربية السعودية، والتي استقلت عام 2003 وهي من افضل الشركات بالمملكة وتحوز علي ثقة عالية من المواطنين وهي احدي شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، إذا كنت تبحث عن تمويل فوري بأسهل الشروط واقل الفوائد فتعتبر شركة اليسر هي الحل الأمثل والذي يصل قيمته إلي 30 ألف ريال سعودي، فقد حدد البنك عدة شروط الواجب توافرها لدي جميع العملاء قبل التقديم والشروط هي:
- يكون عمر المتقدم أو المتقدمة 22 عام حتي 60 عام ولا يزيد.
- لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ألف ريال سعودي.
- لا يقل مدة خدمة العمل بالجهة الحالية عن ثلاثة اشهر.
- تقديم الهوية الشخصية للمواطن السعودي أو المقيم بالمملكة.
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تضمن قيمة القرض.
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