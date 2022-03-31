زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب العاصمة اليابانية طوكيو

هز زلزال شدته 4.7 درجات المبانى فى طوكيو لفترة وجيزة، لكنه لم يسفر على ما يبدو عن أضرار ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى).

وضرب الزلزال مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة، وبلغت شدته 4.7 درجات، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى عدم صدور تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.