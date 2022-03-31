هز زلزال شدته 4.7 درجات المبانى فى طوكيو لفترة وجيزة، لكنه لم يسفر على ما يبدو عن أضرار ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى).
وضرب الزلزال مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة، وبلغت شدته 4.7 درجات، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.
وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى عدم صدور تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب العاصمة اليابانية طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.